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Με νίκες των Βραζιλίας, Μεξικού και Σερβίας ολοκληρώθηκε η τρίτη ημέρα του Μουντιάλ Κ17, με την Κολομβία να επικρατεί της Ιαπωνίας και την Ελλάδα να ετοιμάζεται για τη δεύτερη αναμέτρησή της απέναντι στον Παναμά.

Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής έπεσε το Σάββατο (21/11), με οκτώ αναμετρήσεις στους ομίλους 9-12, αρκετές αμφίρροπες μάχες και συνολικά 24 γκολ.

Στον 9ο όμιλο, η Βραζιλία ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της, επικρατώντας με 2-1 της Ιρλανδίας και παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα στη βαθμολογία. Στο άλλο παιχνίδι, Τανζανία και Κόστα Ρίκα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2, μοιράζοντας βαθμούς και εντυπώσεις.

Στον 10ο όμιλο, η Χιλή πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα, επικρατώντας με 4-2 της Αλγερίας, σε μία από τις πιο παραγωγικές αναμετρήσεις της ημέρας. Αντίθετα, Δομινικανή Δημοκρατία και Μαυροβούνιο έμειναν στο 1-1.

Στον 11ο όμιλο, το Μεξικό μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Ρουμανίας με 1-0. Την ίδια στιγμή, η Βενεζουέλα πήρε σημαντική νίκη με 2-1 απέναντι στο Καμερούν.

Τέλος, στον 12ο όμιλο, η Κολομβία πέτυχε μία από τις σημαντικότερες νίκες της ημέρας, επικρατώντας με 2-1 της Ιαπωνίας. Παράλληλα, η Σερβία επιβλήθηκε με 2-0 της Ονδούρας και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η δράση συνεχίζεται την Κυριακή (22/11), με την έναρξη της δεύτερης αγωνιστικής στους τέσσερις πρώτους ομίλους. Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στην αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων με τον Παναμά (14:30), όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Αίγυπτο.

Αποτελέσματα και βαθμολογίες (1η αγωνιστική)

9ος όμιλος

Τανζανία – Κόστα Ρίκα 2-2

Βραζιλία – Ιρλανδία 2-1

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Βραζιλία 2-1 3 2 Τανζανία 2-2 1 3 Κόστα Ρίκα 2-2 1 4 Ιρλανδία 1-2 0

10ος όμιλος

Δομινικανή Δημοκρατία – Μαυροβούνιο 1-1

Χιλή – Αλγερία 4-2

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Χιλή 4-2 3 2 Δομινικανή Δημοκρατία 1-1 1 3 Μαυροβούνιο 1-1 1 4 Αλγερία 2-4 0

11ος όμιλος

Καμερούν – Βενεζουέλα 1-2

Μεξικό – Ρουμανία 1-0

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Βενεζουέλα 2-1 3 2 Μεξικό 1-0 3 3 Ρουμανία 0-1 0 4 Καμερούν 1-2 0

12ος όμιλος

Ιαπωνία – Κολομβία 1-2

Σερβία – Ονδούρα 2-0

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Σερβία 2-0 3 2 Κολομβία 2-1 3 3 Ιαπωνία 1-2 0 4 Ονδούρα 0-2 0

Πρόγραμμα Κυριακής 22/11 – 2η αγωνιστική