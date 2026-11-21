Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής έπεσε το Σάββατο (21/11), με οκτώ αναμετρήσεις στους ομίλους 9-12, αρκετές αμφίρροπες μάχες και συνολικά 24 γκολ.
Στον 9ο όμιλο, η Βραζιλία ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της, επικρατώντας με 2-1 της Ιρλανδίας και παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα στη βαθμολογία. Στο άλλο παιχνίδι, Τανζανία και Κόστα Ρίκα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2, μοιράζοντας βαθμούς και εντυπώσεις.
Στον 10ο όμιλο, η Χιλή πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα, επικρατώντας με 4-2 της Αλγερίας, σε μία από τις πιο παραγωγικές αναμετρήσεις της ημέρας. Αντίθετα, Δομινικανή Δημοκρατία και Μαυροβούνιο έμειναν στο 1-1.
Στον 11ο όμιλο, το Μεξικό μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Ρουμανίας με 1-0. Την ίδια στιγμή, η Βενεζουέλα πήρε σημαντική νίκη με 2-1 απέναντι στο Καμερούν.
Τέλος, στον 12ο όμιλο, η Κολομβία πέτυχε μία από τις σημαντικότερες νίκες της ημέρας, επικρατώντας με 2-1 της Ιαπωνίας. Παράλληλα, η Σερβία επιβλήθηκε με 2-0 της Ονδούρας και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η δράση συνεχίζεται την Κυριακή (22/11), με την έναρξη της δεύτερης αγωνιστικής στους τέσσερις πρώτους ομίλους. Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στην αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων με τον Παναμά (14:30), όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Αίγυπτο.
Αποτελέσματα και βαθμολογίες (1η αγωνιστική)
9ος όμιλος
Τανζανία – Κόστα Ρίκα 2-2
Βραζιλία – Ιρλανδία 2-1
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Βραζιλία
|
2-1
|
3
|
2
|
Τανζανία
|
2-2
|
1
|
3
|
Κόστα Ρίκα
|
2-2
|
1
|
4
|
Ιρλανδία
|
1-2
|
0
10ος όμιλος
Δομινικανή Δημοκρατία – Μαυροβούνιο 1-1
Χιλή – Αλγερία 4-2
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Χιλή
|
4-2
|
3
|
2
|
Δομινικανή Δημοκρατία
|
1-1
|
1
|
3
|
Μαυροβούνιο
|
1-1
|
1
|
4
|
Αλγερία
|
2-4
|
0
11ος όμιλος
Καμερούν – Βενεζουέλα 1-2
Μεξικό – Ρουμανία 1-0
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Βενεζουέλα
|
2-1
|
3
|
2
|
Μεξικό
|
1-0
|
3
|
3
|
Ρουμανία
|
0-1
|
0
|
4
|
Καμερούν
|
1-2
|
0
12ος όμιλος
Ιαπωνία – Κολομβία 1-2
Σερβία – Ονδούρα 2-0
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Σερβία
|
2-0
|
3
|
2
|
Κολομβία
|
2-1
|
3
|
3
|
Ιαπωνία
|
1-2
|
0
|
4
|
Ονδούρα
|
0-2
|
0
Πρόγραμμα Κυριακής 22/11 – 2η αγωνιστική
|
Ώρα
|
Όμιλος
|
Αναμέτρηση
|
14:30
|
1ος
|
Ελλάδα – Παναμάς
|
14:30
|
3ος
|
Δανία – Αυστραλία
|
15:00
|
2ος
|
Ισημερινός – Ουγκάντα
|
15:30
|
4ος
|
Γαλλία – Σαουδική Αραβία
|
16:30
|
2ος
|
Νότια Κορέα – Νέα Καληδονία
|
17:00
|
1ος
|
Κατάρ – Αίγυπτος
|
17:30
|
3ος
|
Αργεντινή – Μοζαμβίκη
|
17:30
|
4ος
|
Ουρουγουάη – Αϊτή