Ο Ομπράντοβιτς ξεκούρασε τους βασικούς, το Μαρούσι ήταν αξιόμαχο παρότι δεν είχε τους δύο Αμερικανούς στην περιφέρεια και το τελικό 85-72 χάρισε ένα ωραίο απόγευμα σε 7.000 κόσμο που βρέθηκε στο «Telekom Center». Ξεχώρισε ο Ρογκαβόπουλος με 15π.

Το «τριφύλλι» πέτυχε τον στόχο του, επικρατώντας του Αμαρουσίου, ξεκουράζοντας παράλληλα και όλους τους βασικούς παίκτες του, αφού κανείς από τους Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Σιλβέν Φρανσίσκο και Γκέρσον Γιαμπουσέλε δεν έπαιξε πάνω από 16 λεπτά.

Την ίδια στιγμή ο Ζοτς είχε αφήσει εκτός αποστολής του Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ίζακ Μπόνγκα, με τους «πράσινους» να στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια στην Ισπανία (24/11, 21:30).

Πλέον ο Παναθηναϊκός είναι στο 7-1, με το Μαρούσι να πέφτει στο 2-6, με το «τριφύλλι» να έχε 22 ασίστ για μόλις 5 λάθη και 9 κλεψίματα. Αξιόμαχη και πάλι η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, που παρά τους δύο Αμερικανούς στην περιφέρεια, παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο.

Για τους «πράσινους», που σκόραραν όλοι όσοι έπαιξαν πλην του Ιάσωνα Βαρβαρίτη, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 15 πόντους (2/3 διπ., 2/7 τριπ.), με τον Ντίνο Μήτογλου να προσθέτει άλλους 14 (7/10 διπ., 6 ριμπ.). Από 11 είχαν οι Σιλβέν Φρανσίσκο (3/6 τριπ., 4 ασ., 1 κλεψ.) και Δημήτρης Μωραΐτης (2/2 διπ., 7/8 βολές).

Από την πλευρά του Αμαρουσίου ξεχώρισαν οι Σίλβιο Ντε Σόουζα με 18 πόντους (6/8 διπ., 7 ριμπ.) και Τρέι Ντρέσελ με άλλους 15 (3/7 τριπ., 4 ριμπ., 3 ασ.). Στους 13 ο Μιχάλης Λούντζης (4/7 διπ., 7 ριμπ.).

Νωθρός ο Παναθηναϊκός, εύστοχο το Μαρούσι

To Μαρούσι μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και παρά το αρχικό 5-2 του Παναθηναϊκού, στη συνέχεια βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια και με δύο τρίποντα από τους Κόνιαρη και Τουλιάτο προηγήθηκε με 5-10, αναγκάζοντας τον Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τρίλεπτο. Το «τριφύλλι» αφυπνίστηκε και με πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο (6π., 3 ασ.) «έτρεξε» επιμέρους 10-3 για να περάσει μπροστά με 15-13 στο 6'. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εύστοχοι από την περιφέρεια και με νέο τρίποντο του Ντρέσελ προηγήθηκαν με 15-18, για να απαντήσει ο Ναν στο 7' (18-18). Ο Λεσόρ στο 9' έγραψε το 20-18, με τον Γιαμπουσέλε να διαμορφώνει το 23-30 του δεκαλέπτου.

Ανέβασε απόδοση το «τριφύλλι» και +10

Ο Παναθηναϊκός και στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου δεν ανέβασε ρυθμό, με τον Ντρέσελ με τρίποντο να ισοφαρίζει σε 25-25 στο 12', με τον Γιαμπουσέλε να απαντά στο 14' για το 28-25. Ο Λεσόρ στο 15' έκανε το 30-26 για τους «πράσινους», που όμως να χάνουν ευκαιρίες να ανοίξουν τη διαφορά και τον Ντε Σόουζα και πάλι με βολές να κάνει το 30-28. Ο Μήτογλου με κάρφωμα στο 16' διαμόρφωσε το 32-28, με το Ρογκαβόπουλο στο 17' με όμορφη προσπάθεια να κάνει το 34-28. Το «τριφύλλι» ξεκίνησε να χτυπάει στο ανοικτό γήπεδο και στο 18' με τον Μήτογλου έγραψε το 38-30, με τον Φρανσίσκο να σημαίνει την πρώτη διψήφια διαφορά στο ματς (40-30). Ο Μήτογλου (8π.) και πάλι στο 19' με σουτ από την κορυφή της ρακέτας διαμόρφωσε το 42-30, με το Μαρούσι όμως να απαντά άμεσα σε σερί 4-0 για το 42-34 με τον Ντε Σόουζα (10π.). Ο Μήτογλου όμως, που ήταν σε εξαιρετική μέρα, με 4 σερί πόντους πήγε τη διαφορά και πάλι σε διψήφια τιμή στο τέλος του ημιχρόνου (46-36).

Τον πλήρη έλεγχο του ματς ο Παναθηναϊκός

Ο Καλαϊτζάκης με την έναρξη της τρίτης περιόδου πήγε τον Παναθηναϊκό και πάλι στο +12 (48-36), με τον Φρανσίσκο στο 22' με τρίποντο να κάνει το 51-38. Το 4ο φάουλ του Μήτογλου νωρίς έφερε στο παιχνίδι τον Κουζέλογλου, με το Μαρούσι με σερί 5-0 και το κάρφωμα του Λούντζη να μειώνει σε 51-43 στο 24'. Οι «πράσινοι» είχαν χάσει και πάλι τον ρυθμό τους, με τον Ζοτς να ρίχνει στο παιχνίδι τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο με τρίποντο να διαμορφώνει το 54-43 στο 25'. Ο «Ρόγκα» (13π.) είχε κέφια και στο 26' με 3/3 βολές έκανε το 57-43, με τον Κουζέλογλου στο 27' με καλάθι και φάουλ να γράφει το 60-45. Οι φιλοξενούμενοι όμως απάντησαν με σερί 4-0 για το 60-49 στο 28' με Κόνιαρη, με τους Ναν και Μωραΐτη να «τρέχουν» ένα «πράσινο» 6-0 για το 66-51 στο 29' και το δεκάλεπτο να κλείσει στο 68-55.

Ακόμα μία νίκη για το «τριφύλλι» και τώρα Βαλένθια

Ο Ούτοφ με τρίποντο στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου έριξε τη διαφορά στους 10 (68-58), με τον Μπάντιο στον αιφνιδιασμό να απαντά για το 70-58 στο 32'. Η ομάδα του Παπαθεοδώρου όμως με σερί 6-0 και τον Ούτοφ έβαλε εκ νέου δύσκολα στο «τριφύλλι», κατεβάζοντας τη διαφορά στους 6 (70-64) στο 33'. Το γκολ-φάουλ του Μωραΐτη (9π.) έκανε το 73-64 και τον Χουάντσο με φόλοου στο 34' να διαμορφώνει το 75-66. O Μωραΐτης (12π.) στο 35' με 2/2 βολές έγραψε το 77-66, με τις δύο ομάδες να κολλάνε στη συνέχεια επιθετικά και τον Ντρέσελ να βρίσκει σκορ για το Μαρούσι μετά από παραπάνω από 2:00 λεπτά για το 77-68 με βολές. O Zοτς έριξε στο ματς τον Ναν και πάλι, με τον Ρογκαβόπουλο να διαμορφώνει το 79-68 και τον Καλαϊτζάκη να κάνει το 81-68 στο 2:21 για τη λήξη. Ο Ουέαρ στο 39' κάρφωσε για το 81-70, με τον Ντρέσελ (15π.) στο 1:32 με 2/2 βολές να μειώνει σε 81-72 και τον Ναν στο 1:14 να απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 83-72 και τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με το 85-72.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 46-36, 68-55, 85-72

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