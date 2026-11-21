Μετά την ήττα του Αμαρουσίου απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μίλησε για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας πως έβαλε το δικό του λιθαράκι.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνισή μας και την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά. Για μεγάλο χρονικό διάστημα παίξαμε με τον τρόπο που θέλουμε απέναντι σε έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο. Προσπαθήσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος. Καταφέραμε κάποια στιγμή να πάμε σε διαφορά έξι πόντων, αλλά εκεί η κούραση έπαιξε το ρόλο της, γιατί είχαμε μικρό ροτέισον στην περιφέρεια. Οι δυο Αμερικάνοι μας ήταν τραυματίες και δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν και δεν είχαμε την αποτελεσματικότητα που χρειαζόταν για να βάλουμε μεγαλύτερη πίεση στον Παναθηναϊκό.

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την εμφάνιση και τον τρόπο που παίζει η ομάδα μας. Ελπίζω να ξεκουραστούμε στην διακοπή, να επανέλθουν οι τραυματίες και να συνεχίσουμε από εδώ που το αφήνουμε. Καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό».

Για το χειροκρότημα του κόσμου: «Το συναίσθημα είναι περίεργο και ιδιαίτερο. Οι λόγοι είναι γνωστοί, το γιατί υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι αυτό που έχω συμβάλλει στην ουσία είναι ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που χρειαζόταν στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν το βλέπουν όλοι το ίδιο. Αλλά αφού συμβαίνει, είμαι χαρούμενος που ο κόσμος αναγνωρίζει μια μικρή προσπάθεια που έγινε σε ένα πολύ ιδιαίτερο γεγονός, που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ».

Για τις εμφανίσεις της ομάδας του απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR: «Το να παίζεις καλά σε παιχνίδια με αυτούς τους αντιπάλους είναι θετικό. Δεν είναι οι εμφανίσεις που κάναμε μόνο με αυτούς τους αντιπάλους, που είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Έχουν μια συνέχεια οι εμφανίσεις μας. Πολλές φορές στον επαγγελματικό αθλητισμό μετράει το αποτέλεσμα, το γνωρίζουμε. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα απόδειξη είναι οι νίκες που έχουμε κάνει στα τελευταία παιχνίδια και η ανταγωνιστικότητα που δείξαμε απέναντι σε δυο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας».

Για το αν βλέπει διαφορετική συμπεριφορά απέναντι στην ομάδα του μετά τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: «Βλέπω διαφορά σε όλο το ελληνικό μπάσκετ και σε όλες τις κατηγορίες, επειδή παρακολουθώ και μου αρέσει. Είναι δεδομένο ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι οι διαιτητές σφυρίζουν χωρίς πίεση και δείχνουν ότι έχουν καλύτερο επίπεδο από αυτό που θεωρούσαμε όλοι ότι υπήρχε. Η προσδοκία και η ευχή μου είναι να μην μείνουμε εδώ. Αυτό να συνεχιστεί και να αντιμετωπίζονται όλες οι ομάδες με τον ίδιο τρόπο. Ώστε το πρωτάθλημα να είναι πιο ανταγωνιστικό, ώστε οι επαγγελματίες του χώρου να νιώσουν την ασφάλεια και την σιγουριά ότι δεν θα υπάρχει κάποιος που θα τους αδικήσει. Και στο τέλος της ημέρας ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός, γιατί παίζει ρόλο και αυτό, να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Αυτό θα είναι το κέρδος. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα θεωρώ. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με τον σωστό τρόπο. Έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα, το απολαμβάνει ο κόσμος, οι προπονητές, οι παίκτες και τα σταφ, αλλά προσωπικά θέλω να δω και την συνέχεια».

«Να μην ξεχάσω ένα ευχαριστώ σήμερα στον κόσμο του Αμαρουσίου που ήρθε και εμψύχωσε την ομάδα για 40 λεπτά. Τους χρειαζόμαστε και στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι σε δύο εβδομάδες με τον Ηρακλή».