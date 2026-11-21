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Οι πρώτες δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά την νίκη επί του Άρη

Ο Ιταλός μίλησε στο ΣΚΑΪ, τονίζοντας αρχικά ότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα:

«Πολύ μεγάλη νίκη. Είχαμε τον έλεγχο από το ξεκίνημα και είχαμε τη σωστή ενέργεια. Το περίμενα. Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική και είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι πολύ χαρούμενοι απόψε. Τώρα έχουμε τη διακοπή για να ξεκουραστούμε και μετά να πιάσουμε ξανά δουλειά»,

Για το στοιχείο του αγώνα που οδήγησε στην νίκη:

«Οχι μόνο ένα πράγματα. Ολοι ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν το πλάνο μας. Ηταν στοχευμένο το πλάνο μας για το ματς. Ημασταν συγκεντρωμένοι. Ετσι πρέπει να παίζεις αυτά τα παιχνίδια».