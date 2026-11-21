Αυτά που λέει ο Γιώργος τα διαψεύδει ο Μπαρτζώκας και οι δύο μαζί σε ένα λουτρό αλήθειας που μόνο ο Γιάννης Αυλακιώτης θα μπορούσε να εντοπίσει.

Τσα! Σας έλειψα; Το ξέρω και θέλω να με συγχωρέσετε. Με έχουν φάει οι δρόμοι. Τρέχω από Κορυδαλλό σε κάτι αγροτικές, μετά Κόρινθο, πολλά τα επισκεπτήρια. Είναι και καλομαθημένα τα φιλαράκια μου, ζητάνε κάτι μακιάτο με μάτσα, δεν τα βρίσκεις εύκολα. Πήρα ρεπό για μία μέρα να ηρεμήσω και αμέσως εσάς θυμήθηκα, τα φιλαράκια μου.

Τι νέα; Μπαρτζώκας είναι η απάντηση. Αυτό το παιδί σηκώνει μέχρι και ντιμπέι που έλεγε ο μακαρίτης ο Αλέφαντος. Θα ταίριαζαν οι δυο τους, κρίμα που ο Νικόλας δεν είναι ανάμεσά μας. Γιώργος όμως δεν σας αφήνει παραπονούμενους. Κάνει δουλειά για δύο. Μεγάλη μπάλα.

Κάποιες φορές με ανησυχεί αν το κάνει ηθελημένα ή αν παίζει θέμα. Σκέφτομαι μετά, τέτοιο μυαλό, δεν μπορεί… Όλα είναι σύμφωνα με σχέδιο. Τον κατανοώ πάντως. Εδώ που μένω πέρασαν προχθές δύο μεθυσμένοι οπαδοί της Αναγέννησης Καρδίτσας και έβριζαν. Αισθάνθηκα όπως κι εκείνος. Τον πολεμά η κακούργα η κοινωνία. Μουσική υπόκρουση Καζαντζίδης, στην τηλεόραση ταινία Ξανθόπουλου και Μπαρτζώκας να δίνει συνέντευξη Τύπου. Τερματίζεις πίστα GTA6 χωρίς να το έχεις κατεβάσει.

Το θέμα είναι άλλο. Ο Γιώργαρος παίζει μεγάλα mindgames. Τον Αταμάν έλεγαν, για πρωινό τον έχει ο «Μπι». Έχει «φτιάξει» τους παίκτες του σε τέτοιο βαθμό που οδηγούνται σε κινήσεις α λα Φουρνιέ – αν με πιάνετε – μέσα στα αποδυτήρια. Και μετά κάτι πορτοκαλί πουλάνε τρέλα για γκρίνιες.

Όχι, μην το κουράζω, πείτε μου εσείς έναν προπονητή. Μόνο έναν. Παγκοσμίως. Να έχει πει την Τρίτη ένα όνομα για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη και την Παρασκευή να λέει ένα άλλο.

Την Τρίτη ο καλός μου ανέφερε μετά το ματς με τη Μακάμπι: «Έχουμε τον καλύτερο παίκτη στην EuroLeague, τον MVP της EuroLeague, Σάσα Βεζένκοφ. Απέδειξε γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη».

Ξεκάθαρος, μεστός. Μέχρι την Παρασκευή. Τότε, μετά τη Ρεάλ, μας έριξε την «βόμβα»: «Γενικά, η τύχη είναι κόντρα σε εμάς από τον τραυματισμό του Μοντέρο και μετά. Χάσαμε έναν από τους καλύτερους παίκτες, κατά τη γνώμη μας τον καλύτερο».

Μαργαρίτες να μαδάει που έλεγε και η Άντζελα Δημητρίου. Όχι μ’ αγαπάει δεν μ’ αγαπάει όμως. Μοντέρο ή Βεζένκοφ. Βεζένκοφ ή Μοντέρο. Δύο σε ένα και τελειώσαμε. Μονές μέρες ο Βούλγαρος, ζυγές ο Δομινικανός. Εκτάκτως θα χώσουμε κι έναν Φουρνιέ τα Σαββατοκύριακο, με τον Μιλουτίνοφ να παίρνει εθνικές εορτές και Σαρακοστή.

Για στάκα μισό… Έχουμε κι άλλο θέμα. Πώς το είπε ο Μπαρτζώκαρος; «Γενικά, η τύχη είναι κόντρα σε εμάς από τον τραυματισμό του Μοντέρο και μετά».

Τζορτζ, μισό παλικαράκο μου γιατί μέχρι κι εμένα με χάνεις. Αυτό προέκυψε αφού έχεις δει τον Μαντάρ να έχει κερδίσει το ματς η Μακάμπι και να λέει παιδιά δεν το θέλω, τσιμπήστε την μπάλα. Μετά τον Βεζένκοφ να πετά την μπάλα απ’ το κέντρο και να τη βάζει, ή μήπως στο τελευταίο με το τρίποντο του Τζόουνς από το κέντρο και πάλι; 2/2 από το κέντρο ούτε ο Κάρι με τη βοήθεια του ΑΙ. Σαν κάτι παλιά βιντεάκια που ο Ροναλντίνιο σούταρε πέντε φορές σερί την μπάλα στο δοκάρι και τα πιστεύαμε σα χάνοι. Αυτοί το έκαναν στ’ αλήθεια. Πιθανότητες να σου κάτσει το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ του Τζόκερ δύο φορές τον ίδιο χρόνο. Άντε και κάτι λιγότερο.

Κι ενώ η «τύχη είναι κόντρα σε εμάς», στο καπάκι κάνει και τη δήλωση που διαψεύδει την προηγούμενη: « Ήμασταν τυχεροί που κερδίσαμε στην Κύπρο γιατί υποφέραμε, καθώς δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τον ρυθμό μας».

Σχώρα με Γιώργο. Ίσως έπεσα κι εγώ θύμα του Γιαννακόπουλου που σε κυνηγά. Έχει και τα ΜΜΕ, εσύ δεν έχεις καμία στήριξη από εκεί. Ούτε σε ξεπλένουν, ούτε σε καλούν για συνεντεύξεις μόνο όπου είναι οι ερωτήσεις βολικές, ούτε σε αποθεώνουν και κρύβουν αυτά που κάνεις. «Σπαθένια» πράγματα. Σαν τα σφυρίγματα της Βάσως. Μέχρι κι εκεί ρε μπαγάσα παράπονα έκανες πως δε σε σέβεται!

Κι εδώ δίκιο έχεις, αν σκεφτείς πως το σωματείο που εκφράζεις ζητά το 100-0, ποτέ δεν έπαιξε η Βάσω τον Θρύλο σε αυτά τα ποσοστά. Μέχρι 90-10 έφτασε…

Τι εννοούσε όμως, με την τύχη μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο ο κόουτς «Μπι»; Το μαθηματικό μου μυαλό έλυσε την εξίσωση:

16 Οκτωβρίου στον αγώνα Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός τραυματίστηκε στο γόνατο ο Μοντέρο. Από τότε δεν ξανάπαιξε. Τι έγινε ακριβώς μετά από εκείνη την ημερομηνία;

21 Οκτωβρίου έξι άτομα φόρεσαν κάτι μυστήρια βραχιόλια με μια αλυσίδα στη μέση. Πήγαν απέναντι απ’ τη Λεωφόρο. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μα παντού αυτό το σωματείο, έχει δίκιο ο Γιώργος.

Μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο, είχαμε… φόρμες ριγέ. Άτυχος ο Ολυμπιακός από τότε. Μπαρτζώκας ό,τι λέει είναι μετρημένο. Να τον ακούτε. Τέτοιο λουτρό αλήθειας μέσα σε μια εβδομάδα δεν έχει ξαναγίνει.

«Της είπα άντε γ… αλλά δεν την είπα π… την κυρία».

«Εγώ προάγω το φίλαθλο πνεύμα, δεν το παραβιάζω, ρωτήστε και τους αντιπάλους μου».

Μήπως μετά το βραβείο ήθους, αξίζει και μια στήλη στο σάιτ της αλήθειας; Να κάνει μια ανασκόπηση εβδομάδας όπως ο πρωθυπουργός, θα σπάσουμε τα κοντέρ των κλικ.