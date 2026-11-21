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Μπορεί ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον πλανήτη να πουλά εκατομμύρια οχήματα και τελικά να εμφανίζει λειτουργικό κέρδος που μετά βίας φτάνει τα 12 ευρώ ανά αυτοκίνητο; Τα οικονομικά στοιχεία του 2026 αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή ανατροπή.

Οι πωλήσεις εκατομμυρίων αυτοκινήτων και ο τζίρος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα υψηλή κερδοφορία. Αυτό προκύπτει από την έρευνα του γερμανικού Center of Automotive Management (CAM), που εξέτασε τις οικονομικές επιδόσεις 21 μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026.

Στη δυσκολότερη θέση βρίσκεται ο όμιλος Volkswagen, καθώς το λειτουργικό κέρδος που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοκίνητο που πούλησε περιορίστηκε στα μόλις 12 ευρώ. Πρόκειται για μια τεράστια απόσταση από τον μέσο όρο των 1.363 ευρώ που κατέγραψαν οι εταιρείες της έρευνας.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, η Mercedes-Benz εμφάνισε λειτουργικό κέρδος 4.198 ευρώ ανά όχημα και η BMW 3.059 ευρώ. Αντίστοιχα, η Toyota έφτασε τα 1.857 ευρώ, η General Motors τα 1.670 ευρώ και η Tesla τα 1.355 ευρώ.

Τι συνέβη, λοιπόν, στον γερμανικό κολοσσό; Παρότι τα έσοδα του Volkswagen Group ανήλθαν στα 233,4 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν στα 71 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 98,7%.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την κατάρρευση υπάρχει μια σημαντική παράμετρος. Ο όμιλος επιβαρύνθηκε με έκτακτες λογιστικές χρεώσεις συνολικού ύψους 8,7 δισ. ευρώ, από τις οποίες τα 6,4 δισ. ευρώ αφορούσαν απομείωση υπεραξίας της Porsche.

Χωρίς αυτές τις έκτακτες επιβαρύνσεις, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της Volkswagen θα διαμορφωνόταν στο 3,8%, αντί του οριακού 0,03% που καταγράφηκε στα οικονομικά αποτελέσματα.

Βέβαια, υπάρχει μια ουσιαστική διευκρίνιση: τα 12 ευρώ δεν αποτελούν το καθαρό κέρδος από την πώληση ενός αυτοκινήτου, αλλά το λειτουργικό κέρδος του ομίλου που αναλογεί σε κάθε όχημα, με βάση τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα δείχνει πόσο εύκολα μπορούν οι μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις να εξαφανίσουν τη λειτουργική κερδοφορία ακόμη και ενός ομίλου με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσιο κύκλο εργασιών.