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Επιστροφή στη δράση για την Stoiximan Super League, με την 11η αγωνιστική να κάνει στις 19:30 το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στο γήπεδο της Νεάπολης. Εκεί όπου η Καλαμάτα φιλοξενεί την ΑΕΚ.

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Η ομάδα του Χριστοφιλέα αφήνει μέχρι στιγμής εξαιρετικές εντυπώσεις. Η επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία μετά από χρόνια συνοδεύεται από πολύ καλές εμφανίσεις και εξαιρετικά αποτελέσματα τηρουμένων των αναλογιών. Με γρήγορο, επιθετικό ποδόσφαιρο και δίχως σκοπιμότητες, η Καλαμάτα είναι στην 8η θέση μετά από τις 10 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Με απολογισμό 3Ν-3Ι-4Η και γκολ 15-19, έχει ως βασικό στόχο την παραμονή της στα... σαλόνια. Φτάνει στο ματς με την ΑΕΚ από δύο ισοπαλίες, με το ίδιο σκορ (1-1) κόντρα σε Ηρακλή και Αστέρα Τρίπολης.

Στο 2.40 απόδοση να τερματίσει στο Top 8 της κανονικής περιόδου η Καλαμάτα

Επτά πόντους πίσω από την κορυφή και με ένα ματς λιγότερο η Ένωση, θα πρέπει να προσπαθήσει σκληρά για να υπερασπιστεί τα σκήπτρα της. Έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και επικράτησε, έστω και δύσκολα, 2-1 του Λεβαδειακού.

Η σκληρή πραγματικότητα του λαμπερού αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικού Champions League, βγάζει στην επιφάνεια ελλείψεις του ρόστερ που αποτυπώνονται στην μεγάλη καταπόνηση πολλών βασικών παικτών. Η ποιότητα δεν λείπει από την ΑΕΚ, που οφείλει ωστόσο να βρει ένα σερί νικών για να μειώσει την απόσταση της από τον πρωτοπόρο.

Βλέπεις εδώ το νέο Blog με αναλύσεις και προγνωστικά.

Το σετ αποδόσεων δεν αποτυπώνει τις δυσκολίες της αναμέτρησης. Έστω κι αν θεωρητικά το τολμηρό παιχνίδι της Καλαμάτας ευνοεί την ευχέρεια της ΑΕΚ σε δημιουργία και εκτέλεση.

Σαφές προβάδισμα στο «διπλό», αλλά δεν θα είναι τόσο απλό το ματς στη Νεάπολη. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Να σκοράρει ο Βάργκα & ΑΕΚ Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 7.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις