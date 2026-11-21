Η αποστολή της ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε με συνεχείς καθυστερήσεις φτάνοντας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη για το σημερινό ματς με τον Ηρακλή.

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετώπισε η ΑΕΚ για να «πετάξει» στη Θεσσαλονίκη και το ματς με τον Ηρακλή. Η πτήση της Ένωσης ήταν προγραμματισμένη να φύγει από την Αθήνα στις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής. Όμως οι συνεχείς αναβολές κράτησαν την αποστολή στο αεροδρόμιο για σχεδόν τέσσερις ώρες!

Τελικά το αεροπλάνο απογειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περίπου στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα! Η αποστολή όπως είναι φυσικό έφτασε στο ξενοδοχείο λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα, ενώ το παιχνίδι της στο Ιβανόφειο είναι στις 15:00.