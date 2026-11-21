Η Θεσσαλονίκη... κόβεται ξανά στα δύο, σε ένα ντέρμπι που θυμίζει τις χρυσές εποχές του ελληνικού μπάσκετ.

Το απόγευμα του Σαββάτου (21/11, 17:30), όλα τα βλέμματα της μπασκετικής Ελλάδας στρέφονται στο μεγάλο ραντεβού του ΠΑΟΚ με τον Άρη, σε μια αναμέτρηση κορυφής που αποκτά ιστορική διάσταση έπειτα από δεκαετίες. Το πάθος, η παράδοση και το μεγάλο βαθμολογικό διακύβευμα συνθέτουν το σκηνικό ενός σπουδαίου ντέρμπι, που αναμένεται να καθηλώσει όλο τον κόσμο.

Από τη μία πλευρά, ο αήττητος ΠΑΟΚ (7-0) θέλει να υπερασπιστεί την έδρα του, όπου μετράει φέτος 6/6 σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο «Παλατάκι» δε θα πέφτει καρφίτσα και η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, έχοντας στο πλευρό της 8.500 κόσμο, θα προσπαθήσει να διευρύνει το δικό της σερί νικών.

Από την άλλη, ο Άρης του 6-1 έρχεται με φόρα, αποφασισμένος να σπάσει το αήττητο του Δικεφάλου και να πατήσει εκείνος στην κορυφή. Με ανεβασμένη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, θέλει να πάρει το διπλό, να πιάσει και να προσπεράσει τον αντίπαλό του στην πρώτη θέση.

Αήττητος, με αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα νικητή

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν ανεβάζοντας από νωρίς τον πήχη των προσδοκιών, καθώς η νίκη επί του Παναθηναϊκού και η πρόκριση στον τελικό του Super Cup έστειλαν το πρώτο ηχηρό μήνυμα για τις δυνατότητές του. Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με τον Δικέφαλο να μετρά επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην GBL, ενώ στην Ευρώπη έχει απολογισμό έξι νίκες και δύο ήττες.

Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» προέρχονται από τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Μανρέσα (80-88), όπου ανέτρεψαν διαφορά 15 πόντων, παίρνοντας ένα αποτέλεσμα που τους έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενόψει του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Αντρέα Τρινκιέρι παραμένει η απουσία του Τζέντι Όσμαν, ενός από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας, ενώ σήμερα θα ξεκαθαρίσει και η διαθεσιμότητα του Φόστερ. Ενδεχόμενη απουσία του θα περιορίσει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Ιταλού τεχνικού. Ωστόσο, ακόμη κι αν ο ΠΑΟΚ στερηθεί δύο πολύ σημαντικούς παίκτες του, θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του, που αναμένεται να γεμίσει το Παλατάκι και να δημιουργήσει εκρηκτική ατμόσφαιρα, δίνοντας επιπλέον ώθηση στους «ασπρόμαυρους».

Ο ΠΑΟΚ θα στηριχθεί επιθετικά στον Μπριν Ταϊρί, που μετρά 13 πόντους κατά μέσο όρο σε επτά αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Super Cup, αναζητώντας παράλληλα λύσεις από τον ανεβασμένο Τρέβορ Χάτζινς και τον έμπειρο Νάζ Μήτρου-Λονγκ. Ο σταθερά κομβικός, Νίκ Καλάθης θα έχει για άλλη μια φορά ρόλο... μαέστρου. Σημαντικός θα είναι και ο ρόλος των Γκρέι, Μουρ και Αλεξάντερ, που αποτελούν βασικά στηρίγματα στην προστασία της ρακέτας.

Ο πολύπειρος Τρινκιέρι, που απαιτεί πάντοτε το μέγιστο από τους παίκτες του, καλείται να διαχειριστεί και την επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και ταξίδια. Ωστόσο, ο φετινός ΠΑΟΚ έχει αποδείξει πως είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, βρίσκοντας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τον δρόμο προς τη νίκη.

Με πίστη, ψυχολογία και καλό μομέντουμ

Ο Άρης διανύει μια εξαιρετική αγωνιστική περίοδο, καθώς μετράει 12 νίκες στα 13 τελευταία του παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μετά την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, οι κιτρινόμαυροι έχουν πετύχει έξι σερί νίκες, μέσα στις οποίες και οι «100άρες» κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο κατάμεστο Παλέ.

Ως εκ τούτου η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση των παικτών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ και αγωνιστικά η ομάδα αποδίδει στο παρκέ αυτά που θέλει και ζητάει ο Βασίλης Σπανούλης: έμφαση στην άμυνα με πίεση σε κάθε κατοχή και επιθετικά προσπάθεια να χτυπάει στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και με σωστή κυκλοφορία της μπάλας.

«Τα δικά μας χαρακτηριστικά, που συνήθως αποτυπώνονται και στον τρόπο με τον οποίον αμυνόμαστε και εκτελούμε, είναι αυτά που μας έχουν δώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Καντζούρης, μέλος του τεχνικού τιμ του Άρη. Και όσον αφορά το γεμάτο γήπεδο του ΠΑΟΚ και την εχθρική ατμόσφαιρα, είπε «Για μας είναι αδιαπραγμάτευτη η πνευματική ετοιμότητα και η ένταση που θα βγάλουμε μέσα στο παρκέ».

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει ζήσει πάρα πολλά ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ως παίκτης, γνωρίζει το κλίμα που δημιουργείται σε τέτοιου είδους παιχνίδια και έχει προετοιμάσει κατάλληλα τους παίκτες του. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Έλληνας τεχνικός περιμένει να βγουν μπροστά επιθετικά οι… συνήθεις ύποπτοι: Ο Μόργκαν των 18 πόντων κατά μέσο όρο, ο Ρόμπινσον-Ερλ (14π.) ο Ντιμιτρίεβιτς (13,3π.) και ο Λιντέλ (12π.). Εκτός αποστολής έμειναν οι Χαραλαμπόπουλος και Γιόβιτς, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους, όπως και ο Τανούλης.