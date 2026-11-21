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Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται η 9η αγωνιστική της Elite League, με την Μεγαρίδα να υποδέχεται την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και τον Πρωτέα Βούλας να δοκιμάζεται στην Αμαλιάδα κόντρα στον Κόροιβο.

Φουλ δράση το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στο πρωτάθλημα της Elite League με την διεξαγωγή της 9ης αγωνιστικής.

Η Μεγαρίδα υποδέχεται την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, με την ομάδα των Μεγάρων να συνεχίζει στο κυνήγι του Λαυρίου και του Πανιωνίου, την ώρα που η ομάδα της Κρήτης θέλει τη νίκη για να ξεφύγει από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Πρωτέας Βούλας δοκιμάζεται στην Αμαλιάδα κόντρα στον Κόροιβο, με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να ισοβαθμεί στην 3η θέση με την Μεγαρίδα, την ώρα που ο Κόροιβος μετρά ρεκόρ 3-5.

Σάββατο 21/11 (17:00):

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (16:00) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 23/11 (20:00):

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ψυχικό / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (10η, 27-30/11):

Παρασκευή 27/11:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Kronos BC Plasis (16:00)

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Κόροιβος (17:00)

Σάββατο 28/11 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola

Evertech Παπάγου – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Πρωτέας Βούλας – Αμύντας

Γλαύκος Έσπερος – Μαχητές Πειραματικό

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό

Δευτέρα 30/11 (20:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανιώνιος Cosmorama Travel