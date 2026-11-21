Φουλ δράση το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στο πρωτάθλημα της Elite League με την διεξαγωγή της 9ης αγωνιστικής.
Η Μεγαρίδα υποδέχεται την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, με την ομάδα των Μεγάρων να συνεχίζει στο κυνήγι του Λαυρίου και του Πανιωνίου, την ώρα που η ομάδα της Κρήτης θέλει τη νίκη για να ξεφύγει από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Ο Πρωτέας Βούλας δοκιμάζεται στην Αμαλιάδα κόντρα στον Κόροιβο, με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να ισοβαθμεί στην 3η θέση με την Μεγαρίδα, την ώρα που ο Κόροιβος μετρά ρεκόρ 3-5.
Σάββατο 21/11 (17:00):
Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (16:00) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Δευτέρα 23/11 (20:00):
Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ψυχικό / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η επόμενη αγωνιστική (10η, 27-30/11):
Παρασκευή 27/11:
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Kronos BC Plasis (16:00)
Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Κόροιβος (17:00)
Σάββατο 28/11 (17:00):
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola
Evertech Παπάγου – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC
Πρωτέας Βούλας – Αμύντας
Γλαύκος Έσπερος – Μαχητές Πειραματικό
Πανερυθραϊκός – Ψυχικό
Δευτέρα 30/11 (20:00):
Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανιώνιος Cosmorama Travel