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Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 12ης αγωνιστικής στη Superbet League 2.

Ο Πανιώνιος βρίσκεται στους 20 βαθμούς και δοκιμάζεται στην έδρα του Πανθρακικού, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει κοντά στις πρώτες θέσεις. Την ίδια βαθμολογική συγκομιδή έχει και η ΑΕΚ novibet, η οποία υποδέχεται τον Αστέρα Aktor Β, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να παραμείνει σε τροχιά κορυφής.

Ο Νέστος κοντράρεται με την Ελλάς Σύρου στη Χρυσούπολη, σε μια δυνατή αναμέτρηση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

14:45 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, AEL FC Arena)

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου (ΔΑΚ Χρυσούπολης)

15:00 Πανθρακικός – Πανιώνιος (YouTube SL2, ΔΑΚ Κομοτηνής)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

12:30 Αν. Καρδίτσας – Athens Kallithea (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

14:00 Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός (Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

15:00 Ολυμπιακός Β – Απόλλων Καλαμαριάς (Προπ. Κέντρο Ολυμπιακού)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

14:45 Πύργος – Μαρκό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Πύργου)

15:00 ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου (YouTube SL2, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)