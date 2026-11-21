Ο Πανιώνιος βρίσκεται στους 20 βαθμούς και δοκιμάζεται στην έδρα του Πανθρακικού, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει κοντά στις πρώτες θέσεις. Την ίδια βαθμολογική συγκομιδή έχει και η ΑΕΚ novibet, η οποία υποδέχεται τον Αστέρα Aktor Β, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να παραμείνει σε τροχιά κορυφής.
Ο Νέστος κοντράρεται με την Ελλάς Σύρου στη Χρυσούπολη, σε μια δυνατή αναμέτρηση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
14:45 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, AEL FC Arena)
15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου (ΔΑΚ Χρυσούπολης)
15:00 Πανθρακικός – Πανιώνιος (YouTube SL2, ΔΑΚ Κομοτηνής)
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
12:30 Αν. Καρδίτσας – Athens Kallithea (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)
14:00 Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός (Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)
15:00 Ολυμπιακός Β – Απόλλων Καλαμαριάς (Προπ. Κέντρο Ολυμπιακού)
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
14:45 Πύργος – Μαρκό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Πύργου)
15:00 ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου (YouTube SL2, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)