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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται κανονικά στην 18μελή αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα παιχνίδια με Γεωργία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τη Δευτέρα (23/11) αρχίζει η Εθνική Ανδρών την προετοιμασία της για τους δύο αγώνες των προκριματικών του FIBA World Cup που είναι προγραμματισμένοι για την ερχόμενη εβδομάδα. Αντίπαλοί της είναι, η Γεωργία (26/11, 20:00, Τ – Center) και η Ισπανία (29/11, 19:00, Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα), αμφότεροι με ρεκόρ 5-3, ενώ η Εθνική Ελλάδας έχει μέχρι τώρα 4-4.

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες, δεδομένου και του γεγονότος ότι η ενσωμάτωσή τους θα γίνει σταδιακά, ακόμα και ανήμερα του αγώνα με τη Γεωργία, αφού υπάρχει αγωνιστική δράση για τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Στις κλήσεις του συμπεριλήφθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ολυμπιακού, ενώ εκτός έμειναν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιώργος Παπαγιάννης, αν και έχουν επιστρέψει από τους τραυματισμούς τους.

Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής: