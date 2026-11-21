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Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο 21 Νοεμβρίου με τρεις αναμετρήσεις στη Superbet League 2!

Στη Superbet, το ποδοσφαιρικό απόγευμα συνοδεύεται από αποδόσεις και επιλογές Bet Builder, με το Πανθρακικός – Πανιώνιος να μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Superbet!

Τρία γήπεδα, έξι ομάδες και ένα Σάββατο γεμάτο διεκδικήσεις. Η δύναμη της έδρας, οι απαιτητικές εκτός έδρας αποστολές και η μάχη για τους τρεις βαθμούς συνθέτουν το πρόγραμμα της ημέρας.

Η πρώτη σέντρα γίνεται στη Λάρισα. Ένα τέταρτο αργότερα, το ενδιαφέρον απλώνεται στη Χρυσούπολη και στην Κομοτηνή, με κάθε αναμέτρηση να έχει τη δική της πρόκληση.

Το πλήρες πρόγραμμα και οι διαθέσιμες αγορές βρίσκονται στη σελίδα της Superbet League 2.

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης Β: Οι «βυσσινί» θέλουν να δώσουν τον τόνο!

Σάββατο 21 Νοεμβρίου | 14:45

Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β, με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα της και να φτάσει στη νίκη.

Οι «βυσσινί» θέλουν να πάρουν την πρωτοβουλία, να κυκλοφορήσουν σωστά την μπάλα και να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Αστέρας Τρίπολης Β αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα του, με τη συγκέντρωση στην άμυνα και την αποτελεσματικότητα στις δικές του επιθέσεις να αποτελούν βασικά ζητούμενα.

Στις αποδόσεις της Superbet, η ΑΕΛ έχει το προβάδισμα:

Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου: Αμφίρροπη συνάντηση με μικρό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους!

Σάββατο 21 Νοεμβρίου | 15:00

Ο Νέστος Χρυσούπολης αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου, σε ένα παιχνίδι όπου οι αποδόσεις αποτυπώνουν τις λεπτές ισορροπίες.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, ενώ η Ελλάς Σύρου ταξιδεύει με στόχο το διπλό. Ο έλεγχος της μεσαίας γραμμής, οι στατικές φάσεις και οι αποφάσεις στην τελική προσπάθεια μπορούν να καθορίσουν την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η Ελλάς Σύρου έχει μικρό προβάδισμα στις αποδόσεις της Superbet:

Πανθρακικός – Πανιώνιος: Ζωντανά από το κανάλι της Superbet!

Σάββατο 21 Νοεμβρίου | 15:00

Ο Πανθρακικός υποδέχεται τον Πανιώνιο και η αναμέτρηση έρχεται σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Superbet!

Ο Πανιώνιος αναζητά τους τρεις βαθμούς σε μία εκτός έδρας αποστολή που απαιτεί υπομονή, συγκέντρωση και ουσία στις ευκαιρίες του. Απέναντί του, ο Πανθρακικός θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία του κοινού του και να διεκδικήσει τη νίκη.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά τη μάχη των δύο ομάδων, από την πρώτη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Στις αποδόσεις του Πανθρακικός – Πανιώνιος, οι «κυανέρυθροι» έχουν το προβάδισμα:

Τρεις αναμετρήσεις και επιλογές Bet Builder στη Superbet!

Στη Superbet, οι τρεις αγώνες συνοδεύονται από διαθέσιμες αγορές και επιλογές Bet Builder, για συνδυασμούς μέσα στην ίδια αναμέτρηση.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου:

Όλες οι αναμετρήσεις και οι στοιχηματικές επιλογές της διοργάνωσης βρίσκονται στη σελίδα της Superbet League 2.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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