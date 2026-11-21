Η Premier League επιστρέφει στη δράση μετά το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες και η 11η αγωνιστική περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συγκεντρώνει τα βλέμματα, σε ένα ντέρμπι με τεράστια ιστορία, ένταση και ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τις δύο πλευρές.

Οι γηπεδούχοι αναζητούν σταθερότητα και μια νέα αγωνιστική αφετηρία, καθώς η μέχρι τώρα πορεία τους δεν έχει εξελιχθεί όπως θα επιθυμούσαν. Η ήττα με 0-1 από την Άρσεναλ και το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 3-2 δημιούργησαν προβληματισμό, ωστόσο η νίκη με 3-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας πριν από τη διακοπή έδωσε την ευκαιρία για ένα θετικό κλείσιμο και αναζήτηση συνέχειας.

Στην απέναντι πλευρά, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε νέα εποχή, καθώς ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, αντικαθιστώντας τον Μάικλ Κάρικ.

Ο τελευταίος δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στα επιθυμητά αποτελέσματα, με μόλις μία νίκη στα 11 τελευταία παιχνίδια, γεγονός που έκανε επιτακτική την αλλαγή στον πάγκο. Ο νέος προπονητής καλείται να επαναφέρει την αυτοπεποίθηση και να δώσει διαφορετική κατεύθυνση στους «κόκκινους διαβόλους», με το μεγάλο ντέρμπι να αποτελεί ένα απαιτητικό πρώτο τεστ.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (14:30)

Άστον Βίλα – Σάντερλαντ (17:00)

Κόβεντρι – Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Τότεναμ – Ίπσουιτς (17:00)

Τσέλσι – Λιντς (17:00)

Νιουκάστλ – Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Χαλ – Μπράιτον (16:00)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

- Μπρέντφορντ – Έβερτον (22:00)

Το μεγάλο ραντεβού στο Άνφιλντ δεσπόζει στο πρόγραμμα της αγωνιστικής, με τις δύο ιστορικές ομάδες να θέλουν να επιβεβαιώσουν τις φιλοδοξίες τους και να πάρουν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αλλάξει τη δυναμική της συνέχειας.