Ο Χρήστος Μανδάς συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του κάτω από τα δοκάρια της Λάτσιο, με τις στατιστικές του επιδόσεις να τον τοποθετούν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανάμεσα στους τερματοφύλακες των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ο Έλληνας διεθνής έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της ιταλικής ομάδας, πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η συνέπεια και η αποτελεσματικότητά του αποτυπώνονται και στους αριθμούς, καθώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής ευρωπαϊκής κατάταξης όσον αφορά το ποσοστό αποκρούσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Sky Sports, ο Μανδάς έχει καταγράψει 39 αποκρούσεις, με το ποσοστό επιτυχίας του να αγγίζει το 80,9%. Μία επίδοση που τον φέρνει πίσω μόνο από τον Τζέιμς Τράφορντ της Λιντς, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 81,4%, έχοντας πραγματοποιήσει 37 επεμβάσεις.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αφήνει πίσω του σημαντικά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Νταβίντ Ράγια της Άρσεναλ, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 80%, αλλά και ο Ιβόν Εμβογκό της Λοριάν, ο οποίος έχει ποσοστό 80,5%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Ιονούτ Ράντου με 79,2%.

Ο Μανδάς έχει αγωνιστεί 12 φορές φέτος με τη φανέλα της Λάτσιο, αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση στην ομάδα του και αποδεικνύοντας πως το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει έναν τερματοφύλακα με σημαντικές προοπτικές και παρουσία σε υψηλό επίπεδο.

Οι πέντε κορυφαίοι τερματοφύλακες σε ποσοστό αποκρούσεων