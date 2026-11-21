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Νέο συμβόλαιο που τον κρατά στον πάγκο της Παρτιζάν έως το 2029 υπέγραψε ο Χουάν Πεναρόγια.

Αναλυτικά:

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτιζάν, επιβεβαιώθηκε η απόφαση για την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον προπονητή των ασπρόμαυρων, Χουάν Πεναρόγια, παρατείνοντας έτσι τη συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Πεναρόγια ανέλαβε την ομάδα τον Δεκέμβριο του 2025 και μέχρι το τέλος της σεζόν κατάφερε να οδηγήσει τους ασπρόμαυρους στους τελικούς της ABA League.

Την τρέχουσα σεζόν, η σε μεγάλο βαθμό ανανεωμένη ομάδα της Παρτιζάν έχει απόδοση 7 νικών και 6 ηττών στην αρχή της Euroleague, ενώ στο περιφερειακό πρωτάθλημα οι ασπρόμαυροι έχουν έξι νίκες και μία αποτυχία.

Με αυτήν την υπογραφή, επιβεβαιώνεται το κοινό όραμα του συλλόγου και του προπονητή στη μάχη για νέες επιτυχίες αντάξιες του ονόματος και των φιλοδοξιών της Παρτιζάν.

