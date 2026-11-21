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Στην ανανέωση του συμβολαίου του 26χρονου αριστερού μπακ Γκέρτιαν Μπουσάι προχώρησε η Μαρκό, έως το 2028.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γκέρτιαν Μπουσάι έως τον Ιούνιο του 2028, επιβραβεύοντας την εξαιρετική του παρουσία και προσφορά στον σύλλογο.

Ο 26χρονος αριστερός μπακ (γεννημένος στις 12/11/2000) αποτελεί βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής της ομάδας μας, μετρώντας ήδη 25 συμμετοχές στη Super League 2 και 8 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας (33 συνολικά) με τη φανέλα της Μαρκό από τη σεζόν 2025-2026 μέχρι σήμερα.

Διαθέτοντας πλούσιες παραστάσεις και εμπειρία από τις επαγγελματικές κατηγορίες —έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ηλιούπολη, Αστέρα Τρίπολης Β’ και Καλαμάτα, με συνολικά 71 συμμετοχές και 3 γκολ στη Super League 2— ο Γκέρτιαν Μπουσάι θα συνεχίσει να ενισχύει το αριστερό άκρο της άμυνας στην πορεία πρωταθλητισμού που πραγματοποιεί ο σύλλογος μας.

Του ευχόμαστε υγεία και ακόμα περισσότερες επιτυχίες με τα χρώματα της Μαρκό!