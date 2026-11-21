Μια δημοσίευση με αρκετές αιχμές και πολλαπλά μηνύματα έκανε ο Σωκράτης Διούδης στα social media, με τον τερματοφύλακα του Άρη να εκφράζεται σε προσωπικό τόνο και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών ερμηνειών για όσα γράφει.

Η τοποθέτηση του Έλληνα γκολκίπερ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα, καθώς το τελευταίο διάστημα βλέπει αρκετές αναμετρήσεις από τον πάγκο, ενώ δεν λείπουν και οι φορές που μένει εκτός αποστολής. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να συνδέεται με το περιεχόμενο της ανάρτησής του, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να κατονομάζει πρόσωπα ή να διευκρινίζει σε ποιον απευθύνονται τα λόγια του.

Ο Διούδης αναφέρεται στην κρίση αξιών που, όπως σημειώνει, χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή, αφήνοντας αιχμές για ανθρώπους που προσπαθούν να διατηρήσουν τη θέση τους χωρίς να στηρίζονται στην πραγματική τους αξία, παραμερίζοντας τις αρχές και τη συνείδησή τους.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Σωκράτης Διούδης:

«Ζούμε σε μια εποχή με πολλές κρίσεις. Η βαθύτερη, όμως, είναι η κρίση αξιών. Υπάρχουν άνθρωποι που, όταν δεν μπορούν να σταθούν με την αξία τους, κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τη θέση τους. Κάνουν εκπτώσεις στη συνείδησή τους και φέρονται με αλαζονεία, σαν να μη χρωστούν τίποτα σε κανέναν. Ξεχνούν, όμως, πως αυτός ο τρόπος να επιβιώνεις έχει ημερομηνία λήξης. Και όταν έρχεται, συνήθως έρχεται απότομα.

Στις μέρες μας, κάποιοι βλέπουν ως αδυναμία το να λες την αλήθεια και να μένεις πιστός στις αρχές σου. Στο τέλος της μέρας, όμως, αυτό που μετράει είναι να μπορείς να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη με ήσυχη συνείδηση. Η πιο σημαντική νίκη σε τέτοιους καιρούς είναι να περάσεις μέσα από όλα αυτά και να παραμείνεις ο άνθρωπος που θέλεις να είσαι. Να μη σε κάνουν σαν κι αυτούς. Αν το καταφέρεις, έχεις ήδη κερδίσει. Στο τέλος, η αλήθεια νικάει. Κι ο χρόνος βάζει τον καθένα εκεί που του αξίζει. Μέχρι τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση».