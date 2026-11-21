Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Πύρρος Δήμας χθες σε μεσημεριανάδικο δεν ήταν καθόλου τυχαία. Όπως τυχαία δεν ήταν και η προσπάθεια των συντελεστών της εκπομπής να εμφανίσουν τον τετράκις Ολυμπιονίκη ως θύμα, αυτών που δεν κάνουν «σωστά» τη δουλειά τους.

Η συνέντευξη από το Κλειστό της Νίκαιας όπoυ διεξάγεται έως και αύριο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών, στο οποίο συμμετείχε και ο ανιψιός του είναι μία επίδειξη ισχύος.

Ο επί 13 χρόνια πρόεδρος της ομοσπονδίας άρσης βαρών, αλλά επί της ουσίας από την ανάληψη της πρώτης θητείας του έως και σήμερα σκιώδης πρόεδρος, μας είπε εμμέσως πλην σαφώς ότι συνεχίζει να απολαμβάνει τη στήριξη όσων των συγκαλύπτουν, εμφανιζόμενος ως θεματοφύλακας της άρσης βαρών και του καθαρού αθλητισμού…

Μας είπε ρε παιδί μου ότι δεν μας βλέπει!

Ας προσπεράσουμε όμως το σόου του Πύρρου και ας περάσουμε στις δηλώσεις του αδελφού του, οι οποίες μεταφέρθηκαν από τον δημοσιογράφο. Ο υπόδικος για εγκληματικές πράξεις Οδυσσέας, με περισσό θράσος απείλησε ευθέως με κάθε νομικό μέτρο όποιον τολμήσει τον πιάσει στο στόμα του, γιατί λέει μέχρι τώρα ακολούθησε παθητική στάση, ενώ πλέον είναι αποφασισμένος να περάσει στην επίθεση.

Πάντως να θυμίσουμε ότι εις βάρος μου υπέβαλε προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία έχασε και εκκρεμεί και η μήνυση, γεγονός που δεν επιβεβαιώνει τα περί παθητικής στάσης.

Αλλά ας το προσπεράσουμε και αυτό και ας μείνουμε σε κάτι μείζον: Ο Οδυσσέας Δήμας όπως μας ανακοίνωσε ο συνήγορος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ένας εκ των οποίων ήταν η μη ενασχόληση του με την άρση βαρών.

Χθες, επικοινώνησα τηλεφωνικά με τη γραμματεία της 11ης Ανακρίτριας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, όπoυ με παρέπεμψε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να ρωτήσω αν υπάρχει παραβίαση περιοριστικών όρων από έναν προπονητή στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν απαγορευμένες ουσίες και είναι ελεύθερος μεταξύ άλλων με τον όρο να μην ασχολείται με την άρση βαρών, αλλά χθες ευρίσκετο σε τόπο διεξαγωγής αγώνων, όπου αγωνίζονταν ο γιος του, τον οποίο ο ίδιος ντόπαρε το 2024 και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 12 ετών.

Η απάντηση που πήρα ήταν ότι θα ενημερώνονταν η ανακρίτρια, όμως δυστυχώς στη συνέχεια δεν υπήρξε καμία απάντηση στο τηλέφωνο, οπότε και αναγκάστηκα να στείλω γραπτώς το ερώτημα μου, με την ελπίδα να πρωτοκολληθεί…

Σημειώνω πάντως ότι σύμφωνα με το άρθρο 296 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι περιοριστικοί όροι μπορούν να αντικατασταθούν με προσωρινή κράτηση, αν ο κατηγορούμενος παραβιάσει τους όρους που του επιβλήθηκαν…

Αλήθεια ποιος διασφάλισε χθες ότι ο Οδυσσέας Δήμας δεν παραβίασε τους όρους της αποφυλάκισής του;

Τέλος πάντων, προφανώς αυτό αρμόδιος να το κρίνει, είναι ο εισαγγελέας.

Ανεξάρτητα πάντως από την απόφαση του εισαγγελέα, σημειώνω ότι σε όσες προφορικές συνομιλίες είχα, ακούγοντας το προφορικό ερώτημά μου να διατυπώνεται, η απάντησή ήταν πώς μάλλον παραβιάστηκαν οι όροι… και γι΄αυτό άλλωστε με διευκόλυναν φτάνοντας στον αρμόδιο ανακριτή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Ας δούμε όμως το θέμα από μία φιλοσοφική σκοπιά…

Ο Πύρρος Δήμας δεν θεωρεί τον εαυτό του κοινό θνητό, το οποίο σημαίνει ότι κατ’ επανάληψη διαπράττει Ύβρη! Δηλαδή σύμφωνα με τα όσα πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες υπερεκτιμά τον εαυτό του, περιφρονεί τα όρια και πιστεύει ότι βρίσκεται πάνω από τους άλλους, τους νόμους ή ακόμη και τους θεούς.

Οι πρόγονοι μας πίστευαν ότι μετά την Ύβρη ακολουθούν η Άτη, η Τίσις και η Νέμεσις.

Η Άτη, είναι η πνευματική και ηθική τύφλωση. Ο άνθρωπος χάνει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, δεν αναγνωρίζει τα λάθη του και συνεχίζει την αλαζονική συμπεριφορά του.

Η Νέμεσις ακολουθεί ως αντίδραση απέναντι στην ύβρη. Η διαταραγμένη ηθική ισορροπία απαιτεί αποκατάσταση. Ο υβριστής αρχίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών του. Στην περίπτωση του Πύρρου Δήμα βρισκόμαστε πριν τη Νέμεση.

Η τιμωρία αυτού που παρέβη τους θεϊκούς κανόνες ολοκληρώνεται με την Τίσιν. Είναι η τελική πληρωμή για την Ύβριν. Ο άνθρωπος υφίσταται τις συνέπειες των επιλογών του και μπορεί να οδηγηθεί στην πτώση ή την καταστροφή.

Η Ύβρις επί της ουσίας παρουσιάζει ουσιαστικές αναλογίες με την αλαζονεία, όπως την εννοιολόγησε και την ανέδειξε η χριστιανική θεολογία. Μάλιστα η αλαζονεία θεωρείται συχνά η ρίζα όλων των αμαρτιών, ακριβώς επειδή εκφράζει την υπερβολική αυτοεκτίμηση και την επιθυμία του ανθρώπου να τοποθετήσει τον εαυτό του πάνω από τους άλλους, ακόμη και πάνω από τον Θεό.

Κλείνω λοιπόν με την Παλαιά Διαθήκη, (Παροιμίες 16:18): «Πρὸ συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις, πρὸ δὲ πτώματος κακοφροσύνη». Το οποίο σε απλά ελληνικά σημαίνει: «Πριν από τον όλεθρο προηγείται η αλαζονεία και πριν από την πτώση η υπεροψία».