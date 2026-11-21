Την 15η Οσέρ υποδέχεται στο «Λουί ΙΙ» η 7η Μονακό, ψάχνοντας επιστροφή στις νίκες έπειτα από πέντε αγωνιστικές στη Ligue 1. Στη LaLiga, η 2η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη 12η Θέλτα και θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στα 9 παιχνίδια.

Αήττητη παραμένει η Μονακό στα 12 τελευταία παιχνίδια της κόντρα στην Οσέρ σε όλες τις διοργανώσεις (9-3-0).

Μακριά από τις επιτυχίες για πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα έμεινε η Μονακό, καθώς έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Λε Μαν πριν από τη διακοπή. Στο Κόνφερενς Λιγκ πάντως τα πάει πολύ καλά, έχοντας κερδίσει και στα 5 παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα, ενώ την Πέμπτη θα παίξει στο Εδιμβούργο με τη δευτεραθλήτρια Χαρτς. Δεν έχει ήττα φέτος στο «Λουί ΙΙ» και σε 7 αγώνες μετράει 5 νίκες και 2 ισοπαλίες. Θα λείψει απόψε ο Ρώσος μεσοεπιθετικός Γκολόβιν (1 γκολ). Η Οσέρ συμπλήρωσε τρία σερί ματς χωρίς νίκη, ενώ τα 24 γκολ που έχει δεχτεί την κατατάσσουν ως τη δεύτερη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Απουσιάζει ο Καμερουνέζος επιθετικός Ναμασό (1 γκολ), όπως και ο αμυντικός Άκπα. Σε 6/7 τελευταία παιχνίδια της κόντρα στη Μονακό σκόραραν και οι δύο ομάδες. Οι Μονεγάσκοι είναι το μεγάλο φαβορί του αγώνα και μπορούν να νικήσουν, έστω και αν δεχθούν γκολ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε σε 21/24 τελευταία παιχνίδια κόντρα στη Θέλτα. Με το εντυπωσιακό 3-0 στην έδρα της Βαλένθια έκλεισε τις υποχρεώσεις της πριν από τη διακοπή η Ρεάλ. Έφτασε τις πέντε συνεχόμενες νίκες στη LaLiga και παραμένει στο -3 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Βαλβέρδε, Γκιουλέρ και Εμπαπέ βρήκαν δίχτυα στο «Μεστάγια», με τον Γάλλο σούπερ σταρ να φτάνει τα 13 γκολ στο πρωτάθλημα, σκοράροντας στα 4 τελευταία παιχνίδια. Επιστρέφει από τιμωρία τεσσάρων αγωνιστικών ο Βινίσιους, ο οποίος σημείωσε 5 γκολ στα δύο φιλικά της Βραζιλίας την περασμένη εβδομάδα. Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι Τσουαμενί, Μπερνάρντο Σίλβα και Μεντί, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι θα χρησιμοποιηθούν. Η Θέλτα νίκησε με 5-0 εκτός έδρας τη Σαλαμάνκα για το Κύπελλο πριν από 8 μέρες και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Στο πρωτάθλημα, ωστόσο, δεν έχει σκοράρει στα 3 τελευταία. Μετέχει και στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, με απολογισμό ως τώρα 1 νίκη και 3 ήττες. Απουσιάζει ο μέσος Ρόμαν (1 γκολ).

Η «βασίλισσα» δέχτηκε γκολ στα 4/5 πιο πρόσφατα εντός, όπως και στα 4/5 απέναντι στην αποψινή της αντίπαλο, με τις αποδόσεις ανάμεσα σε GG και NG να προσφέρονται απολύτως μοιρασμένες. Όμως, ο συνδυασμός 1&G πληρώνει πολύ περισσότερο από τη νίκη της Ρεάλ με «καθαρά δίχτυα».

599. ΜΟΝΑΚΟ - ΟΣΕΡ 1&G 2,90

604. ΡΕΑΛ Μ. - ΘΕΛΤΑ 1&G 2,47