Δύσκολες ώρες περνά ο τεχνικός της Μυκόνου Betsson, Βαγγέλης Ζιάγκος, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, με την νησιώτικη ΚΑΕ να βρίσκεται στο πλευρό του.

Αναλυτικά:

Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι αθλητές και σύσσωμη η οικογένεια της ΚΑΕ Μύκονος Betsson εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον προπονητή της ομάδας μας, Βαγγέλη Ζιάγκο, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά στον κόουτς και την οικογένειά του, συμμετέχοντας στο πένθος τους για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου. Ευχόμαστε ολόψυχα δύναμη, κουράγιο και ψυχική αντοχή στους οικείους του, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

Η οικογένεια της Μυκόνου στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του προπονητή της, αυτές τις στιγμές βαθιάς οδύνης