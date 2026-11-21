Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της Λευκωσίας, με την Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ να μένουν στο 1-1 για τη 10η αγωνιστική του κυπριακού πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς, όμως ο Τζούρισιτς έδωσε την απάντηση στο δεύτερο ημίχρονο.

Με καθυστέρηση λόγω καπνογόνων που περιόρισαν την ορατότητα ξεκίνησε η αναμέτρηση στο ΓΣΠ, με την Ομόνοια να μπαίνει δυνατά και να παίρνει προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό.

Ο Εβάντρο τροφοδότησε εξαιρετικά τον Λοΐς Ντιονί, ο οποίος κατέβασε την μπάλα και νίκησε τον Μπέλετς, ανοίγοντας το σκορ.

Στο 18' οι γηπεδούχοι έστειλαν ξανά την μπάλα στα δίχτυα με τον Ακιντόλα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, έπειτα από έλεγχο του VAR.

Η Ομόνοια διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι την ανάπαυλα, με το ΑΠΟΕΛ να δυσκολεύεται να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες.

Η απάντηση ήρθε στο 66ο λεπτό, όταν ο Φίλιπ Τζούρισιτς, που είχε περάσει ως αλλαγή λίγο νωρίτερα, ξεπέρασε τον Ντουβέρν και νίκησε τον Φαμπιάνο, διαμορφώνοντας το 1-1.

Στο 73' ο Μπάλκοβετς δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, χωρίς να βρει στόχο.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τελικά τους βαθμούς, σε ένα ντέρμπι που είχε ένταση, δύο γκολ και σημαντικές στιγμές εκατέρωθεν.