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Ξεχωριστή σημασία για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ είχε η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Θέλτα (2-1).

Ο 23χρονος μέσος των Μαδριλένων στην συγκεκριμένη αναμέτρηση συμπλήρωσε 100 συμμετοχές ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης στην La Liga, καταγράφοντας ένα ιδιαίτερο milestone.

Ο Μπέλιγχαμ στα 100 παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος που έχει αγωνιστεί, έχει σημειώσει 39 γκολ και έχει μοιράσει 23 ασίστ, κάτι που σημαίνει ότι έχει συμμετοχή σε 62 γκολ των Μαδριλένων.

Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε στον Άγγλο χαφ μια ειδικά διαμορφωμένη φανέλα των «Μερένχες» με τον αριθμό 100 και το όνομα του νεαρού ποδοσφαιριστή.