Ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (CAF), Πατρίς Μοτσέπε, εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA.

Μιλώντας στην τακτική γενική συνέλευση του οργανισμού στην Αμπούτζα της Νιγηρίας, ο Μοτσέπε δήλωσε ότι η CAF στηρίζει τον Ινφαντίνο για άλλη μία θητεία, μολονότι την προεδρία της FIFA διεκδικούν ακόμη ο επικεφαλής της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, και ο επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Κόζο Τασίμα.

«Έχω διαπιστώσει τα τελευταία πέντε χρόνια (ως πρόεδρος της CAF) τη βαθιά αφοσίωσή του. Τζιάνι, έχεις τη στήριξή μας, εκ μέρους των 54 ομοσπονδιών-μελών της CAF» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μοτσέπε.

Από την πλευρά του, ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι, από τη θέση του προέδρου της FIFA, θα συνεχίσει να θέτει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Αφρική στο επίκεντρο της ατζέντας του.

«Στο πρόσωπό μου και στη FIFA θα βρίσκετε πάντα έναν έμπιστο συνεργάτη, έναν έμπιστο αδελφό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα όνειρα που όλοι μοιραζόμαστε -τα όνειρα που αυτά τα παιδιά έχουν στην Αμπούτζα, στο Κέιπ Τάουν, στο Κάιρο, παντού στην Αφρική- θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα» τόνισε.