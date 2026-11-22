Ανακοίνωση με αιχμές για την διαιτησία εξέδωσε η ΑΕΛ, εκφράζοντας τα παράπονά της για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης Β, όπου επικράτησε με 2-1.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «βυσσινί» αναφέρει:

«Προς:

Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κ. Χρυσόστομο Γκαγκάτση

Τον Πρόεδρο της Superbet League 2, κ. Πέτρο Μαρτσούκο

Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, κ. Στεφάν Λανουά

Τους Αθλητικούς Δικαστές της ΕΠΟ και της Superbet League 2



Αξιότιμοι όλοι,



Σας καλούμε να εστιάσετε τόσο στην κραυγαλέα φάση του 76ου λεπτού, όσο και στη φάση του 31ου λεπτού του σημερινού αγώνα μεταξύ των ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET- ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ Β/, για τη 12η αγωνιστική του Πρωταθλήματος SUPERBET LEAGUE 2, όπου μόνο οι δύο βοηθοί Διαιτητές του αγώνα και ο Θεός, γνωρίζουν για ποιόν λόγο ακυρώθηκαν τα πεντακάθαρα γκολ της ομάδας μας. Σας καλούμε να εξετάσετε τη διαιτητική συμπεριφορά των βοηθών διαιτητών κ. Αθανασίου Μποζατζίδη (1ος βοηθός, ΕΠΣ Μακεδονίας) και κ. Νικολάου Τοροσιάδη (2ος βοηθός, ΕΠΣ Μακεδονίας).



Σημειωτέον δε, ότι ο διαιτητής του αγώνα, κ. Βασίλειος Τσακάλης (ΕΠΣ Ηλείας), ήταν άψογος σε όλη τη διαχείριση του παιχνιδιού.



Αφού επισκοπήσετε το βίντεο και αξιολογήσετε τη φάση, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες. Η κατάσταση πλέον είναι σοβαρή και ελλοχεύουν πλέον σοβαροί κίνδυνοι για τη συνοχή και τη συγκράτηση των φιλάθλων μας.



Γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με κάθε λεπτομέρεια. Το αν οι κ.κ. Μποζατζίδης και Τοροσιάδης εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία ή υπέπεσαν σε τερατώδες ανθρώπινο λάθος θα φανεί από τη δική σας επισκόπηση, η οποία και θα σας οδηγήσει στο ασφαλές συμπέρασμα.



Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να καθορίσει την πορεία της έξω από το γήπεδο. Αναμένουμε απαντήσεις και ενέργειες, όχι σιωπή.



ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet».