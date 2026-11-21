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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Σαμσουνσπόρ, με τον Οκάν Μπουρούκ να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη κάρτα και να αποβάλλεται, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία

Η Γαλατασαράι επικράτησε με 2-1 της Σαμσουνσπόρ για τη 12η αγωνιστική της Turkish Super Lig, ωστόσο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε όσα συνέβησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ο προπονητής των γηπεδούχων, Οκάν Μπουρούκ, ο οποίος είχε ήδη δεχθεί κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, αποβλήθηκε από τον διαιτητή Αλί Σανσαλάν με δεύτερη κίτρινη.

Η πλευρά της Γαλατασαράι υποστηρίζει ότι η αποβολή προήλθε από την άρνηση του Τούρκου τεχνικού να χαιρετήσει τον διαιτητή μετά το παιχνίδι.

Ο βοηθός προπονητή, Ιρφάν Σαράλογλου, εξήγησε ότι ο Μπουρούκ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές του, χαιρέτησε τον βοηθό διαιτητή, αλλά δεν πλησίασε τον πρώτο διαιτητή.

Από την άλλη, τουρκικά δημοσιεύματα συνδέουν την αποβολή με διαμαρτυρίες του Μπουρούκ προς τη διαιτητική ομάδα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί επίσημα η αιτία της δεύτερης κίτρινης.

Η Γαλατασαράι έχει εκφράσει την πρόθεσή της να καταθέση ένσταση, καθώς ο προπονητής της κινδυνεύει να απουσιάσει από το επερχόμενο ντέρμπι με την Μπεσίκτας.

Δείτε στο βίντεο τη στιγμή της αποβολής του Οκάν Μπουρούκ: