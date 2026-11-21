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Όσα δήλωσε η αρχηγός του Αθηναϊκού στο SDNA μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού

Ο Αθηναϊκός πήρε το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Allwyn WBL1 απέναντι στον Παναθηναϊκό (83-69) ανατρέποντας διαφορά 19 πόντων στο 1ο δεκάλεπτο (9-28). Οι «πράσινες» μπήκαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι, αιφνιδιάζοντας την ομάδα του Ηλία Ζούρου, η οποία δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση.

Ο Αθηναϊκός, ωστόσο, άρχισε σταδιακά να βρίσκει ρυθμό και μείωσε τη διαφορά. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι στην τρίτη περίοδο, με τον Αθηναϊκό να παίρνει για πρώτη φορά τα ηνία και να ολοκληρώνει το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 57-55.

Με τις Ράτζα και Παρκς να πετυχαίνουν καθοριστικά καλάθια και τη Φασούλα να ολοκληρώνει την εμφάνισή της με 16 πόντους, ο Αθηναϊκός έφτασε στην ανατροπή και επικράτησε τελικά με 83-69. Μετά την λήξη του αγώνα, η Πηνελόπη Παυλοπούλου μίλησε σε SDNA.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Είδαμε ένα ματς με θέαμα, ήταν το πιο αγχωτικό και δύσκολο ως τώρα για εσάς;

«Συμφωνώ, στην Ελλάδα σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, εμείς, σε εισαγωγικά, σβήσαμε και αργήσαμε πολύ να αντιδράσουμε. Κάτι που στο τέλος ευτυχώς δεν μας κόστισε, ούτε μας στοίχησε την ήττα».

«Το θετικό είναι πως βγάλαμε ενέργεια, δείξαμε χαρακτήρα και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Τι ήταν αυτό που άλλαξε τον ρυθμό, η πίεση σας σε όλο το γήπεδο από το δεύτερο δεκάλεπτο, οι σωστές άμυνες ή τα επιθετικά ριμπάουντ;

«Ήταν όλα αυτά μαζί. Λίγο λίγο με κάθε φάση ανακτάς τις δυνάμεις σου, το ηθικό σου και από την στιγμή που συγκεντρωθήκαμε περισσότερο στην άμυνα κάναμε αυτά που έπρεπε».

«Στην αρχή αφήσαμε πολύ τον Παναθηναϊκό να νιώσει άνετα. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι αυτές οι παίκτριες αν τις αφήσεις μόνες τους θα σκοράρουν. Από όταν πιέσαμε παραπάνω όλα έγιναν πιο βατά».

Μετά απο κάποια φάση ο Παναθηναϊκός σταμάτησε, πήρατε σιγά σιγά διαφορά πρώτα με +4, +6 και μετά πάνω απο +10, εκεί γύρισε το ματς;

«Ναι. Παρόλα αυτά, στο τρίτο δεκάλεπτο ήμασταν κοντά στο σκορ. Μπορεί να δείχναμε πως είμαστε καλύτερα αλλά και πάλι η διαφορά ήταν χαμηλά. Θεωρώ ότι έχουν μετρήσει και οι απουσίες του Παναθηναϊκού».

«Εκεί δείχνουμε εμείς ότι έχουμε το βάθος στον πάγκο μας. Αφού κάθε παίκτρια η οποία μπήκε μέσα έδωσε κάτι, έδωσε ενέργεια και ήμασταν συγκεντρωμένες. Στο τέλος του ματς θεωρώ πως αυτή ήταν η κύρια διαφορά».