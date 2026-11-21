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Επαγγελματική νίκη για την Ένωση που λύγισε την αντίσταση της Καλαμάτας (0-1) και έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση.

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη απέναντι στην Καλαμάτα, σε μια αναμέτρηση όπου χρειάστηκε την ποιότητα του Κοϊτά για να βρει τη λύση απέναντι στους γηπεδούχους, οι οποίοι παρουσίασαν ανταγωνιστικό πρόσωπο και διεκδίκησαν τις δικές τους ευκαιρίες.

Το δοκάρι του Κοϊτά σε ένα πρώτο ημίχρονο με λίγες φάσεις

Οι δύο ομάδες μπήκαν προσεκτικά στον αγωνιστικό χώρο, με την ΑΕΚ να πιέζει από τα πρώτα λεπτά τους κεντρικούς αμυντικούς της Καλαμάτας, χωρίς όμως να καταφέρνει να ανεβάσει ιδιαίτερα τον ρυθμό.

Στο 10' ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, στέλνοντας την μπάλα αρκετά πάνω από την εστία, ενώ στο 19' ο Βάργκα, από πλεονεκτική θέση μέσα στη μικρή περιοχή, σούταρε ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι του Γκέλιου.

Η πρώτη τελική προσπάθεια της Καλαμάτας ήρθε στο 22', με τον Καλουτσικίδη να σουτάρει από το ύψος της περιοχής και τον Στρακόσα να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία.

Μετά το ημίωρο η ΑΕΚ ανέβασε την πίεσή της. Στο 34' ο Βάργκα δοκίμασε το πόδι του από δύσκολη θέση δεξιά μέσα στην περιοχή, με τον Γκέλιο να αποκρούει.

Ένα λεπτό αργότερα ήρθε η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κοϊτά πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, πέρασε τρεις αντιπάλους και με δυνατό δεξί σουτ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Από τη μεγάλη ευκαιρία της Καλαμάτας στο γκολ της ΑΕΚ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άστοχο σουτ του Πήλιου στο 46', ενώ τα πολλά φάουλ και οι διακοπές δεν επέτρεψαν στο παιχνίδι να αποκτήσει ρυθμό.

Στο 54' η Καλαμάτα έχασε τεράστια ευκαιρία να προηγηθεί. Ο Ροντρίγκες έκλεψε την μπάλα και πραγματοποίησε εντυπωσιακή προώθηση στην αντεπίθεση, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη φάση.

Η χαμένη ευκαιρία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς μόλις ένα λεπτό αργότερα η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Στο 55' ο Κοϊτά επιχείρησε σουτ, η μπάλα βρήκε στον Ροντρίγκες και κατέληξε στη δεξιά γωνία του Γκέλιου, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Παρά την άτυχη στιγμή του στο γκολ, ο Ροντρίγκες συνέχισε να ξεχωρίζει. Στο 59' πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή προώθηση από το κέντρο της άμυνας, τροφοδότησε τον Μπολίβαρ, αλλά το σουτ του τελευταίου από το ύψος της περιοχής πέρασε άουτ.

Τραυματισμοί, αποβολή και ευκαιρίες μέχρι το τέλος

Στο 63' η ΑΕΚ έχασε τον Αριάγκα, ο οποίος τραυματίστηκε στον δεξιό ώμο έπειτα από άτσαλη πτώση και αποχώρησε με φορείο, δίνοντας τη θέση του στον Μάγερ.

Η Καλαμάτα πέρασε τον Κουρμινόφσκι αντί του Καρρεάσο στο 65', με τον νεοεισελθόντα να καταγράφει τελική προσπάθεια στο 66'.

Στο 69' ο Μάνταλος σούταρε από δύσκολη θέση, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Στο 84' ο Μπολίβαρ αποχώρησε αναγκαστικά, με τον Μπονέτο να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν η δεύτερη αναγκαστική αλλαγή της Καλαμάτας και η τρίτη συνολικά στην αναμέτρηση.

Ένα λεπτό αργότερα ο Κοϊτά έφτασε κοντά σε δεύτερο προσωπικό γκολ, όμως το δεξί του σουτ πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 88' σημειώθηκε ένταση στον πάγκο της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξέσπασε εναντίον του Στρακόσα, επειδή ο τερματοφύλακας δεν έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να ολοκληρωθεί η αλλαγή του Γιόβιτς με τον Γκατσίνοβιτς. Ο διαιτητής απέβαλε τον Σέρβο προπονητή με κόκκινη κάρτα.

Η τελευταία σημαντική ευκαιρία ήρθε στο 93', όταν ο Κοϊτά δημιούργησε ακόμη μία επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα της Καλαμάτας, αλλά ο Βάργκα δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκέλιο.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Ροντρίγκες, Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινέιρο, Σίγκουρντσον (68’ Μέντες Μορέιρα), Καρρεάσο (68’ Κουρμινόφσκι), Χάμζα, Μπολίβαρ (84’ Μπονέτο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Βιτάλης, Αριάγκα (63’ Μάγερ), Μάνταλος (77’ Κουτέσα), Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς (86’ Γκατσίνοβιτς).