Ο τεχνικός της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας τόνισε ότι ο αγώνας χάθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Έλληνας προπονητής σχολίασε ακόμη ότι ο αγώνας με την Ένωση κρίθηκε επίσης, «και στα πολλά φάουλ που δεν μας άφησαν να παίξουμε το παιχνίδι».

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

«Ήμασταν πολύ πιο καλύτεροι και από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δεν θέλω να έχουμε έπαρση, δεν θέλω να έχουμε κάτι που δεν το αξίζουμε αλλά θεωρώ ότι σήμερα το μόνο που δεν είναι αποδεκτό είναι η ήττα.

Κοιτάξαμε στα μάτια την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, διεκδικήσαμε το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και νομίζω ότι το παιχνίδι χάθηκε στις λεπτομέρειες και στα πολλά φάουλ που δεν μας άφησαν να παίξουμε το παιχνίδι.

Τα παιχνίδια με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό τα οποία δεν τα έχεις από πριν ότι σώνει και καλά πρέπει να τα κερδίσεις, εννοείται ότι σε κάθε παιχνίδι προσπαθούμε για τη νίκη αλλά στη συνέχεια έρχονται πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο κι εκεί πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό».