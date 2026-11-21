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Με το διπλό στην Νεάπολη επί της Καλαμάτας (0-1), η Ένωση έπιασε τον Ολυμπιακό στους 23 βαθμούς και μείωσε την απόσταση από την κορυφή στους τέσσερις πόντους.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τον εναρκτήριο αγώνα για την 11η αγωνιστική είναι η εξής:

1. Παναθηναϊκός 10 27 22-5 2. AEK 10 23 24-6 3. Ολυμπιακός 10 23 16-5 4. ΠΑΟΚ 10 19 19-13 5. Άρης 10 19 16-17 6. ΟΦΗ 10 17 14-12 7. Κηφισιά 10 14 15-15 8. Καλαμάτα 11 12 13-20 9. Π.Ο.Τ. Ηρακλής 10 10 11-14 10. Παναιτωλικός 10 9 8-20 11. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 10 7 9-18 12. Λεβαδειακός 10 6 4-13 13. Ατρόμητος 9 6 9-12 14. Βόλος ELABET* 10 0 7-19

* Στον Βόλο ELABET έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.

** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο

Η 11η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις:

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

16:00: Λεβαδειακός - Ατρόμητος

17:00: Παναιτωλικός - Βόλος Elabet

17:30: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

19:00: Ολυμπιακός - Ηρακλής

19:30: ΠΑΟΚ - Κηφισιά Tutudeals

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026

17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Άρης

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

17:00: Βόλος Elabet - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

17:00: Ηρακλής - Παναιτωλικός

20:00: Κηφισιά Tutu Deals - Καλαμάτα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

17:00: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

17:30: ΟΦΗ - Λεβαδειακός

19:00: Άρης - Ολυμπιακός

21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ