Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τον εναρκτήριο αγώνα για την 11η αγωνιστική είναι η εξής:
|1. Παναθηναϊκός
|10
|27
|22-5
|2. AEK
|10
|23
|24-6
|3. Ολυμπιακός
|10
|23
|16-5
|4. ΠΑΟΚ
|10
|19
|19-13
|5. Άρης
|10
|19
|16-17
|6. ΟΦΗ
|10
|17
|14-12
|7. Κηφισιά
|10
|14
|15-15
|8. Καλαμάτα
|11
|12
|13-20
|9. Π.Ο.Τ. Ηρακλής
|10
|10
|11-14
|10. Παναιτωλικός
|10
|9
|8-20
|11. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|10
|7
|9-18
|12. Λεβαδειακός
|10
|6
|4-13
|13. Ατρόμητος
|9
|6
|9-12
|14. Βόλος ELABET*
|10
|0
|7-19
* Στον Βόλο ELABET έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.
** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο
Η 11η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις:
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026
16:00: Λεβαδειακός - Ατρόμητος
17:00: Παναιτωλικός - Βόλος Elabet
17:30: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
19:00: Ολυμπιακός - Ηρακλής
19:30: ΠΑΟΚ - Κηφισιά Tutudeals
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026
17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Άρης
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026
17:00: Βόλος Elabet - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
17:00: Ηρακλής - Παναιτωλικός
20:00: Κηφισιά Tutu Deals - Καλαμάτα
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026
17:00: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
17:30: ΟΦΗ - Λεβαδειακός
19:00: Άρης - Ολυμπιακός
21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ