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Με κόκκινη κάρτα αποβλήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καλαμάτα, έπειτα από έντονο ξέσπασμα εναντίον του τερματοφύλακά του, Θωμά Στρακόσα.

Ένταση επικράτησε στον πάγκο της ΑΕΚ λίγο πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, με τον Μάρκο Νίκολιτς να χάνει την ψυχραιμία του και αυτό να έχει επιπτώσεις στο ερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

Ο Νίκολιτς εξοργίστηκε με τον Στρακόσα, ο οποίος δεν έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου ώστε να ολοκληρωθεί η αλλαγή Γιόβιτς/Γκατσίνοβιτς και του τα έψαλε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος.

Το ξέσπασμά του προς τον τερματοφύλακα της ίδιας του της ομάδας είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του από τον διαιτητή στο 88ο λεπτό.

Έτσι, ο Σέρβος τεχνικός θα χρειαστεί να απουσιάσει από το επόμενο εγχώριο ματς της Ένωσης και αυτό το ντέρμπι των «Δικεφάλων» την Κυριακή 29 Νοεμβρίου για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.