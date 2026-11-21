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Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε για 26η φορά στην καριέρα του 50+ πόντους σε ένα παιχνίδι και έτσι προσπέρασε τον Κόμπε Μπράιαντ στη σχετική λίστα.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς κατάφεραν να κερδίσουν τους Ιντιάνα Πέισερς με 128-119, με τον Τζέιμς Χάρντεν να μετράει 51 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Έτσι, σκόραρε για 26η φορά 50+ πόντους σε ένα παιχνίδι και προσπέρασε στην σχετική λίστα τον Κόμπε Μπράιαντ (25). Μάλιστα, σε ηλικία 37 ετών και 86 ημερών έγινε ο τέταρτος γηραιότερος παίκτης που το καταφέρνει.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος το έκανε σε 31 παιχνίδια και στην κορυφή ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, που το πέτυχε σε 118 ματς.