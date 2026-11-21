Καθοριστική ήταν η συμβολή του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Άρη, με τους ανθρώπους του Δικεφάλου να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια προκειμένου οι παίκτες να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή του Φόστερ, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του στην Καρδίτσα έχασε την αναμέτρηση με τη Μανρέσα και έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι. Το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ έκανε ό,τι ήταν δυνατό, με συνεχείς θεραπείες, προκειμένου ο Αμερικανός να αγωνιστεί, κάτι που τελικά κατάφερε, πραγματοποιώντας μάλιστα εξαιρετική εμφάνιση.

Παράλληλα, δύο με τρεις ακόμη παίκτες του Δικεφάλου αντιμετώπισαν προβλήματα ίωσης τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα κατάφεραν να τεθούν στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι.

Σημαντική ήταν η συμβολή ολόκληρου του ιατρικού επιτελείου, με τον γιατρό της ομάδας, Μιχάλη Σαμαρά, και τους συνεργάτες του να κάνουν εξαιρετική δουλειά, δίνοντας τη δική τους «μάχη» μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.