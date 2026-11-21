Ζημιά στην ΑΕΚ με την Κέρβιν Αριάγκα ο οποίος υπέστη κάταγμα στην κλείδα και θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου δυο μήνες!

Τα άσχημα μαντάτα γνωστοποίησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα και θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα. Είχαμε την απουσία του Κάιρινεν, του Μαρίν, ο Ζοάο μόλις επανήλθε από πνευμονία και ο Ζίνι είχε μια προπόνηση μόλις με την ομάδα. Για αυτό επίσης οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι σημαντικοί».

Να τονίσουμε πως ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του στη Νίκαια στο ματς με την Καλαμάτα και διαπιστώθηκε το κάταγμα στη δεξιά κλείδα του.

Είναι ένας τραυματισμός παρόμοιος με αυτόν του Καλοσκάμη πέρυσι το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Ο Αριάγκα, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αύριο και επαναλαμβάνουμε, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.