Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Απουσία της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ, με τον Σόλα Σορετίρε να τίθεται νοκ άουτ λόγω ίωσης - Η αποστολή για Κηφισιά

Με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Κηφισιά, από το οποίο θα λείψει ο Σόλα Σορετίρε, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στα πιτς ελέω ίωσης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε rondo, αμυντική τακτική και τελειώματα, ενώ ολοκληρώθηκε με δίτερμα κι ένα ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πέλκα, Γιάκιτς, Μοναστηρλή και Τέιλορ , οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Στην 23μελή αποστολή που ανακοίνωσε ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται για πρώτη φορά (σε επίσημο ματς) ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, αλλά και ο Γιάννης Μιχαηλίδης που ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του.

Όσον αφορά τους τερματοφύλακες, ελέω της απουσίας του Μοναστηρλή, τον Αντώνη Τσιφτσή θα πλαισιώσουν οι Μπαλωμένος και Νικολακούλης, με τον δεύτερο να είναι ξανά με... αστερίσκο και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τη Νίκη Βόλου (23/11 15:00).

Αναλυτικά οι 23 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ιταλός τεχνικός είναι οι: Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Νικολακούλης, Κοσίδης, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.