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Ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη μικτή ζώνη του PAOK Sports Arena μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, με πρωταγωνιστές τον Μάρκους Φόστερ και τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Πέρα από την ένταση και το πάθος του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η βραδιά στο Παλατάκι είχε και την πιο τρυφερή της πλευρά, με δύο όμορφες οικογενειακές εικόνες να κλέβουν την παράσταση στη μικτή ζώνη.

Ο Μάρκους Φόστερ εμφανίστηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης μαζί με τα δύο παιδιά του, τα οποία φορούσαν φανέλες του ΠΑΟΚ με τον αριθμό 17, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα όμορφο στιγμιότυπο.

Από την πλευρά του, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ είχε στην αγκαλιά του τον μικρό Αουγκούστο, ο οποίος δεν αποχωρίστηκε τον πατέρα του ούτε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στους εκπροσώπους του Τύπου.

Δύο εικόνες γεμάτες χαμόγελα και οικογενειακή ζεστασιά, που αποτέλεσαν την πιο γλυκιά νότα μετά από ένα ντέρμπι γεμάτο ένταση και δυνατές συγκινήσεις.