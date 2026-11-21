Τον απίστευτο λόγο που ο 4ος Ντάουλας τον απέβαλε με αποτέλεσμα να χάνει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου!

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως είδε την κόκκινη κάρτα του 4ου διαιτητή επειδή εκείνη την ώρα φώναξε στον Στρακόσα να πετάξει την μπάλα έξω για να γίνει η αλλαγή και να μπει στο ματς ο Γκατσίνοβιτς, εκφράζοντας την απορία του για την απόφαση Ντάουλα. «Υπάρχουν φορές που το αξίζω, τώρα όμως δεν αντάλλαξα λέξη με τους διαιτητές. Στη συγκεκριμένη φάση μετά από σύσταση του τετάρτου σύμφωνα με τον οποίο διαμαρτυρόμουν, αποβλήθηκα, ενώ εγώ φώναζα στον Στρακόσια να πετάξει την μπάλα έξω. Δεν ξέρω πως μπορεί να ακυρωθεί αυτό, αν δεν ακυρωθεί θα λείψω από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ», εξήγησε.

Θυμίζουμε πως ο Νίκολιτς, μετά από αυτόν τον απίστευτο τρόπο που αποβλήθηκε, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα ο ο Μάρκο Νίκολιτς είπε στη συνέντευξη Τύπου για το αγωνιστικό σκέλος:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Μεγάλο μπράβο στους παίκτες. Πήραμε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Ξέραμε ότι θα ήταν περίπλοκο και απαιτητικό, τόσο για το γήπεδο, όσο και για την καλή ομάδα που διαθέτει η Καλαμάτα. Είμαστε και τρεις μέρες πριν το ματς του Champions League συν κάποιους τραυματισμούς που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι, είχαν επαγγελματισμό, δεν είχαν κενά διαστήματα, δεν έκαναν λάθη. Δεν ήταν το πιο ελκυστικό θέαμα, αλλά πήραμε άξια τους τρεις βαθμούς. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με απόλυτη συγκέντρωση. Ξεκινάμε καλά μια δύσκολη περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν μπόρεσαν οι φίλαθλοι μας να είναι εδώ, κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι προσπαθούμε να φέρουμε τους οπαδούς στο γήπεδο».