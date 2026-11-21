Άνθρωποι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσαν το «παρών» στην γιορτή για τα γενέθλια της Θύρας 13 και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς την τίμησε με δώρο-έκπληξη μια πλακέτα.

Στην γιορτή για τα γενέθλια της Θύρας 13 έδωσαν το «παρών» από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Κώστας Σλούκας, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μάικ Μπατίστ, Δημήτρης Κοντός, Σάββας Αρώνης και Νίκος Παππάς.

Μάλιστα, ο θρυλικός προπονητής παρέδωσε στους οργανωμένους οπαδούς και μια πλακέτα που ετοίμασε ο ίδιος ως δώρο, μία κίνηση που κρατούσε για έκπληξη και δεν γνώριζε κανείς.

«ΘΥΡΑ 13 | 1966-2026

60 χρόνια πάθους, πίστης και πράσινης ψυχής.

Ευχαριστώ για όσα δώσατε στην ομάδα μας και για τη στήριξη που μου χαρίσατε από την πρώτη μέρα.

Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε μαζί.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς», ανέφερε η πλακέτα.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ:

Στο πλαίσιο της γιορτής της ΘΥΡΑΣ 13 για τα 60 της χρόνια, η οποία έλαβε χώρα στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο προπονητής της ομάδας μας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παρέδωσε στους οργανωμένους φίλους του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ μία πλακέτα που είχε ετοιμάσει με δική του πρωτοβουλία και κρατούσε ως έκπληξη. Με αυτόν τον τροπο θέλησε να τους ευχαριστήσει για τη συγκλονιστική τους στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.