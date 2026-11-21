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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τις δικές της ευχές στην Θύρα 13 για τα γενέθλιά της.

Η Θύρα 13 «έκλεισε» τα 60 χρόνια και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTORA έδωσαν το «παρών» οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Κώστας Σλούκας, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μάικ Μπατίστ, Δημήτρης Κοντός, Σάββας Αρώνης και Νίκος Παππάς.

Ο Ζοτς παρέδωσε και μια πλακέτα στους οργανωμένους, μια κίνηση που αποτέλεσε έκπληξη, καθώς κανείς δεν το γνώριζε.

Η «πράσινη» ΚΑΕ με ανάρτησή της στα social media έστειλε τις δικές της ευχές στην Θ13 και την ευχαρίστησε για την στήριξή της όλα αυτά τα χρόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

ΘΥΡΑ 13 | 1966-2026

ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ!

Χρόνια Πολλά στη ΘΥΡΑ 13 για τα 60 χρόνια ένδοξης ιστορίας και ανιδιοτελούς στήριξης στον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ μας!

«Η δύναμή σου είναι μία…»