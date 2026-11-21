Το SDNA αναλύει την απόδοση των παικτών της ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Καλαμάτα

Στρακόσα 8

Επέστρεψε μετά από περίπου δυο μήνες σε επίσημο παιχνίδι κάτω από τα δοκάρια έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα στον καρπό. Ενέπνεε σιγουριά κάτω από τα δοκάρια και καθάρισε εύκολα μια-δύο στιγμές. Γενικότερα κινδύνευσε ελάχιστα πάντως και είχε σε γενικές γραμμές ένα ήσυχο απόγευμα.



Ρότα 8

Πολύ καλό παιχνίδι από τον διεθνή μπακ που αμυντικά είχε τον έλεγχο στον χώρο ευθύνης του ενώ και επιθετικά έδωσε πράγματα καθώς αποτελούσε πάντα στήριγμα για τους συμπαίκτες του. Έβγαλε επίσης αρκετές συνεργασίες με τον Κοϊτά.



Μουκουντί 8

Κυριάρχησε ψηλά και χαμηλά απέναντι στον Μπολιβάρ και γενικότερα μαζί με τον Ρέλβας θωράκισε την καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος και αποφασιστικός στα μαρκαρίσματα του.



Φιλίπε Ρέλβας 8

Τα ίδια ισχύουν πάνω - κάτω και για τον Πορτογάλο. Είχε σωστό διάβασμα του παιχνιδιού από πίσω, ήταν δυναμικός στα μαρκαρίσματα του και έβγαινε πρώτος στην μπάλα. Βοήθησε και στο build up με το χτισιμο των επιθεσεων από πίσω με ηρεμία.



Πήλιος 8

Έβγαλε άνετα το παιχνίδι χωρίς προβλήματα. Πήγε καλά απέναντι στον Χαμζά και ελέγχοντας τον χώρο ευθύνης του δεν υπήρξαν ζητήματα από την πλευρά του. Επιθετικά δεν πήρε τόσες πολλές πρωτοβουλίες στο τελευταίο μισό του αντιπάλου αλλά γενικότερα πήρε σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια.



Αριάγκα 8

Εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ μέχρι την αναγκαστική αντικατάσταση του. Με το αγκρέσιβ παιχνίδι του και την ένταση που έβγαλε βοήθησε πολύ την ΑΕΚ να πάρει τον έλεγχο του κέντρου, ενώ ήταν πάντα στη σωστή θέση στον άξονα μπροστά από τα στόπερ. Επίσης βοήθησε και στο passing game καθώς ειχε καλα επίπεδα μεταβιβασεων. Δυστυχώς στάθηκε άτυχος στην επανάληψη καθώς χτύπησε στον ώμο.



Βιτάλις 8

Ο Ούγγρος είχε καλή συνεργασία με τον Αριάγκα και ανέλαβε έναν πιο δημιουργικό ρόλο καθώς κουβαλούσε μπάλα και πατούσε περισσότερο στο μισό του αντιπάλου. Έκανε πολλά χιλιόμετρα, έδωσε βοήθειες, είχε ισορροπία στα καθήκοντα του ανασταλτικά και δημιουργικά, ενώ απείλησε στο πρώτο μέρος με ένα μακρινό σουτ.



Μάνταλος 8

Έπαιξε σε έναν σύνθετο ρόλο καθώς ναι μεν ξεκινούσε από αριστερά αλλά ερχόταν συνεχώς προς τα μέσα και γινόταν έξτρα χαφ. Πήρε πάνω του πολύ παιχνίδι, ήταν πυλώνας δημιουργίας για την ΑΕΚ και σίγουρα οι βοήθειες του ήταν πολύτιμες στην ανάπτυξη.



Κοϊτά 9

Ο κορυφαίος της ΑΕΚ και του γηπέδου. Δημιούργησε παρά πολλά ρήγματα στην άμυνα της Καλαμάτας από δεξιά και έμοιαζε ασταμάτητος. Είχε δοκάρι με τρομερή ενέργεια, έφτιαξε μεγάλες φάσεις για τους συμπαίκτες του, ενώ ήταν αυτός που εν τελει έκρινε και το παιχνίδι με ωραία ενέργεια όπου η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα και με δόση τύχης.



Γιόβιτς 8

Ήταν κινητικός στην γραμμή κρούσης της ΑΕΚ. Μπορεί να μην τροφοδοτήθηκε πολύ μέσα στα αντίπαλα καρέ αλλά έβγαινε αρκετά έξω από αυτή και είτε έδινε βοήθειες είτε συμμετείχε στην κυκλοφορία.



Βάργκα 8

Και ο Ούγγρος σέντερ-φορ είχε ενεργό ρόλο στην επίθεση και έδωσε τις μάχες του. Ήταν μέσα σε δυο - τρεις τελικές με κορυφαία αυτή του πρώτου μέρους όπου από πλεονεκτική θέση δεν την τελείωσε αποτελεσματικά.



Οι αλλαγές



Μάγερ 7

Αποτέλεσε την πρώτη κίνηση του Νίκολιτς που ήταν βέβαια αναγκαστική μετά το πρόβλημα που προέκυψε με τον Αριάγκα. Έπαιξε στον άξονα και έδωσε πολλές βοήθειες στη δημιουργία αλλά και στο ανασταλτικό σκέλος.



Κουτέσα 7

Έπαιξε αριστερά στο φτερό και έδωσε πράγματα και ο Ελβετός. Έφερε φρεσκάδα, ταχύτητα, τρεξίματα και βοήθειες. Θα μπορούσε να σκοράρει στο τέλος αν ήταν λίγο πιο ψύχραιμος.



Γκατσίνοβιτς -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.