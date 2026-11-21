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O πρωταγωνιστής και σκόρερ της νίκης της ΑΕΚ στη Νίκαια Αμπουμπακαρί Κοϊτά έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε στη NOVA:

Πώς έζησε το ματς ο ίδιος που κρίθηκε από δικό του γκολ;

«Ηταν δύσκολο παιχνίδι. Το ξέραμε. Το αντιμετωπίσαμε πολύ καλά. Κάναμε πολλές ευκαιρίες. Στο πρώτο ημίχρονο μας έλλειψε το γκολ. Ευτυχώς ήρθε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι μία πολύ σημαντική νίκη».

Οσο περνά η ώρα σίγουρα μπορεί να γίνει δύσκολο. Ήρθε όμως νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο το γκολ. Μετά παίξαμε καλύτερα το παιχνίδι μας».

Για το σουτ που είχε στο δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο;

«Είναι ο λόγος που βρίσκομαι στο γήπεδο. Να έχω δράση, να σουτάρω, να κάνω ασίστ. Γι’ αυτό ειμαι στο γήπεδο και είμαι ευχαριστημένος γι’ αυτό».

Για το πώς αλλάζει το… τσιπάκι ανάμεσα σε ματς του Τσάμπιονς Λιγκ και το πρωτάθλημα, βρίσκοντας γκολ και με τη Ρεάλ και με την Καλαμάτα;

«Το Τσάμπιονς Λιγκ είναι πολύ ωραίο. Αλλά το πρωτάθλημα μας δίνει το δικαίωμα να παίζουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Με αυτή τη νοοτροπία πρέπει να είμαστε. Πρέπει να γίνουμε πρωταθλητές και πάλι και να παίξουμε ξανά εκεί».

Αν το φετινό πρωτάθλημα είναι πιο δύσκολο;

«Ναι, συμφωνώ. Είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο εξελίσσεται».

Αν νιώθει πίκρα που δεν παίζει στο Κόμο;

«Φυσικά! Είναι άσχημο. Με στεναχωρεί. Ήταν αποτέλεσμα μίας απογοήτευσης εκείνη τη στιγμή. Θα ήθελα να παίξω. Με στεναχωρεί».