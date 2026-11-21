Μηδενική προστασία από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ στον αθλητή που έχει συμβόλαιο μαζί της, μοιάζουν περισσότερο να ενδιαφέρονται για να μη μιλήσει, παρά να λυθεί η όποια διαφωνία μαζί του.

Το «η ομάδα πάνω απ’ όλους», είναι σωστό. Χωρίς κανείς να ξεχνά πως τις ομάδες τις αποτελούν άνθρωποι. Ούτε ρομπότ, ούτε «σκλάβοι» που είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται ή να αποδέχονται τα πάντα.

Το θέμα Ολυμπιακού-Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει μετατραπεί σε κανονική… σαπουνόπερα. Με τους θεατές του «σίριαλ», να παίρνουν ξεκάθαρα θέση προς την πλευρά της ομάδας. Ολυμπιακοί είναι, λογική η επιλογή. Ειδικά όταν η ίδια η ομάδα τον δίνει… βορά στον κόσμο, μέσω τιμωριών, διαρροών και δηλώσεων. Απέναντι σε αναρτήσεις στα social media οι οποίες δεν αναφέρουν τίποτα συγκεκριμένο. Κατά συνέπεια, είναι μεν «αινιγματικές», αλλά δεν προσβάλουν το κλαμπ.

Η έκταση που έχει πάρει το θέμα, έφερε κάτι άσχημο στα Λιόσια. Ο Ντόρσεϊ είναι απ’ τους σημαντικότερους παίκτες του Ολυμπιακού τα χρόνια που φορά τη φανέλα του. Ειδικά την περασμένη σεζόν, η οποία κατέληξε με κατάκτηση της EuroLeague.

Το γεγονός πως τον έδειξαν στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου και ο κόσμος ξέσπασε σε γιούχα, είναι εκ των πραγμάτων προβληματικό. Το πιο προβληματικό, όμως, είναι πως κανείς δεν έκανε το παραμικρό για να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση. Γιατί επικρατεί η λογική πως όσο δεν συμφωνεί κάποιος με τη διοίκηση ή τον προπονητή, μπορεί να γίνει… βορά στα «θηρία». Όποια κι αν είναι αυτά.

Πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει, όταν μετά το ματς η πρώτη ατάκα του Μπαρτζώκα ήταν να αποθεώσει τον κόσμο για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε; Ο ίδιος κόσμος που γιούχαρε παίκτη της ομάδας. Απλά δεν είχε σημασία για τον κόουτς και τον οργανισμό συνολικά, καθώς αυτός ο παίκτης δεν πάει με τα… νερά τους.

Τι κακό έχει κάνει ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό; Έχει γράψει ως σχόλιο, κάτι που γεννά απορίες. Πέρα απ’ το δικαίωμά του να θεωρεί πως αξίζει περισσότερα χρήματα.

«Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε! Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».

Οι επιλογές των φράσεων «ας το μάθουμε», «δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα», «θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ» και «δεν είναι όλα όπως φαίνονται», δεν αφορούν αποκλειστικά την διάθεση για επέκταση συμβολαίου ή περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ούτε φυσικά για περισσότερα χρήματα.

Συνολικά ο Ολυμπιακός, από την διοίκηση, τον προπονητή, μέχρι τον κόσμο με τη γιούχα, δείχνουν να μη θέλουν να ειπωθούν όσα εννοεί ο Ντόρσεϊ. Για να δουν οι πάντες αν όντως υπάρχει κάποιο ζήτημα, ή αν ο παίκτης είναι υπερβολικός και κάνει ζημιά στο κλαμπ με αυτά που είπε.

Ως τότε, η γιούχα πώς ακριβώς δικαιολογείται; Ειδικά όταν μιλάμε για αθλητή για τον οποίο ο Ολυμπιακός ζήτησε το λιγότερο 5 εκατ. ευρώ ενώ το συμβόλαιό του λήγει σε κάποιους μήνες.

Ακόμη και ο Κώστας Παπανικολάου, ανέφερε: «είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω».

Τι έχει μείνει σε αυτή την υπόθεση κρυφό, για να πρέπει τώρα ξαφνικά να μη βγουν όλα προς τα έξω; Είτε αυτά είναι εις βάρος του κλαμπ, είτε εις βάρος του παίκτη. Γιατί η γιούχα και οι δηλώσεις περί «ελλειμματικής» παρουσίας στην προπόνηση, δεν δείχνουν διάθεση να… κάτσει η σκόνη. Αντίθετα, φανερώνουν προθέσεις να «κουκουλωθεί» μια κατάσταση, με τον Ντόρσεϊ να παρουσιάζεται ως ο αποκλειστικός φταίχτης και ο «τρελός» στην υπόθεση.

Πάντως το να είναι μια ομάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, ένας παίκτης τέτοιας σημασίας και προσφοράς να μην θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τα λεφτά που θα ήθελε η ομάδα και έτσι να οδηγούμαστε σε γιούχα και δηλώσεις που τον μειώνουν, είναι πρωτόγνωρο.

Χωρίς, μάλιστα, να έχει απομείνει κανείς να τον υποστηρίξει. Είτε εντός ομάδας, είτε γύρω απ’ αυτή.

Οι «Ολυμπιακές» φωνές ξαφνικά ακούγονται μόνο εναντίον του και ούτε ένας δεν προβληματίστηκε για τη συμπεριφορά απέναντι σε έναν απ’ τους σημαντικότερους παίκτες της Εθνικής ομάδας. Γιατί όσο… σκαλίζεις, ίσως και να ανακαλύψεις κάτι που δεν θα αρέσει στον Ολυμπιακό.

Όσο ο Ντόρσεϊ μένει με το στόμα κλειστό και τη γιούχα πάνω απ’ το κεφάλι του, επικοινωνιακά το κλαμπ και η διοίκησή του δεν θα ζημιώνονται.