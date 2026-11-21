Ο Ρομπ Πελίνκα σε δηλώσεις του έκανε ξεκάθαρο πως οι Λος Άντζελες Λέικερς θα είναι ενεργοί στην αγορά ώστε να βελτιώσουν το ρόστερ τους.

Ο General Manager των Λος Άντζελες Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα, μιλώντας στην εκπομπή του Spectrum SportsNet πριν από την αναμέτρηση με τους Σακραμέντο Κινγκς για το NBA Cup, αποκάλυψε πως οι «Λιμνάνθρωποι» σκοπεύουν να κινηθούν ενεργά ενόψει του trade deadline.

«Θα είμαστε ενεργοί στην trade deadline, προκειμένου να καλύψουμε όποιες ανάγκες εντοπίσουμε. Πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα έχει πραγματικές πιθανότητες να κάνει μια μεγάλη πορεία, επομένως θέλουμε να της προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ταλέντο» ανέφερε ο Πελένκα.

Και προσέθεσε: «Δεν θέλουμε να παρασυρθούμε από αυτό το καλό ξεκίνημα και να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα έχουν πάει εξαιρετικά και ελπίζουμε να συνεχίσουν έτσι».