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Η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη μετά τη βαριά ήττα του Άρη από τον ΠΑΟΚ και η αντίδραση του Νικ Καλάθη έγιναν θέμα στη Σερβία, με το Sport Klub να σχολιάζει με καυστικό τρόπο τις δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού.

Η εντυπωσιακή επικράτηση του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 99-77 στο Παλατάκι δεν πέρασε απαρατήρητη από τα σερβικά ΜΜΕ, με το Sport Klub να στέκεται ιδιαίτερα στην ατάκα του Βασίλη Σπανούλη για την ευστοχία των «ασπρόμαυρων» από την περιφέρεια και να απαντά με χαρακτηριστικό τρόπο.

Ο προπονητής του Άρη, αναλύοντας την ήττα της ομάδας του και τα 18/36 τρίποντα του ΠΑΟΚ, αναρωτήθηκε: «Πότε έχει βάλει ο Καλάθης τέσσερα τρίποντα και ο Γκρέι τρία; Εντάξει, παίξαμε κακή άμυνα και χάσαμε».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε το σχόλιο του σερβικού μέσου, το οποίο έγραψε χαρακτηριστικά πως «ο Σπανούλης μάλλον κοιμόταν» όταν ο Νικ Καλάθης είχε πετύχει επτά τρίποντα με τη φανέλα της Παρτιζάν απέναντι στην Μπόρατς, στο Τσάτσακ!

Πρόκειται για την αναμέτρηση της 3ης Ιανουαρίου 2026, όταν ο έμπειρος γκαρντ είχε πραγματοποιήσει μία εντυπωσιακή εμφάνιση, μετρώντας 7/7 τρίποντα και 22 πόντους, οδηγώντας την Παρτιζάν στη νίκη με 106-91.

Μάλιστα, το Sport Klub στάθηκε και στην αντίδραση του ίδιου του Καλάθη, ο οποίος απάντησε στη σχετική αναφορά με ένα emoji που σηκώνει τους ώμους.

Το σερβικό δημοσίευμα υπενθύμισε παράλληλα την κοινή πορεία των δύο ανδρών, οι οποίοι υπήρξαν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδας, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκαν και με τον Σπανούλη στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο Καλάθης, πάντως, είχε τη δική του καθοριστική συμβολή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ευστοχώντας σε τέσσερα τρίποντα και συμβάλλοντας στην όγδοη συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.

