Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το μήνυμα συσπείρωσης που δόθηκε και απόψε στην Λεωφόρο στην γιορτή της θύρας 13 για τα 60 χρόνια και τον νέο τελικό, που δίνει η ομάδα στο ΟΑΚΑ κόντρα στον ΟΦΗ με την υποχρέωση της νίκης.

"Πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ" φώναξαν για άλλη μία φορά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στην γιορτή για τα 60 χρόνια της θύρας 13 στην Λεωφόρο. Και ο Τζέικομπ Νίστρουπ τους είπε, ότι θα κάνει ότι μπορεί η ομάδα, για να πάρει το πρωτάθλημα και ο Στέφανος Κοτσόλης τους τόνισε, ότι αν δεν ήταν κοντά στην ομάδα στην Θεσσαλονίκη, μπορεί η ομάδα να μην είχε πάρει τη νίκη στο τέλος. Συσπείρωση. Αυτή είναι η μαγική λέξη, που έλειπε τα τελευταία χρόνια και φέτος την βλέπουμε σε υπερθετικό βαθμό.

Ολοι είναι μία γροθιά και ο κόσμος βάζει πλάτη για την ομάδα και γεμίζει όλα τα πέταλα σε Ελλάδα και Ευρώπη, για να είναι ο 12ος παίκτης. Μετά την διακοπή επιστροφή και πάλι στο γήπεδο.

Στο ΟΑΚΑ η ομάδα αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ, έναν διψασμένο ΟΦΗ για να πάρει αποτέλεσμα, μία πολύ καλή ομάδα, που έχει εξαιρετική πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτά τα ματς σου δίνουν ώθηση στο πρωτάθλημα, τα παιχνίδια με τις ομάδες, πολύ καλής ποιότητας. Θα είναι δύσκολο το βράδυ, για αυτό, όσο περισσότερο κόσμο έχει, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχει η ομάδα, για να αντέξει στα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού. Διότι θα υπάρχουν και αυτά. Δεν πρόκειται να πάει το ματς με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί από την αρχή μέχρι το τέλος, Μακάρι να συμβεί, αλλά θα είναι δύσκολο. Ο κόσμος με την φωνή του θα πρέπει στις δύσκολες στιγμές, να δώσει δύναμη στην ομάδα να ανταποκριθεί.

Μετά την προηγούμενη διακοπή ο Παναθηναϊκός δεν επέστρεψε καλά. είχε την μοναδική ήττα φέτος και κακή εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Αυτό έχει σημάνει συναγερμό στην ομάδα και με βάση τον αντίπαλο, αυτή την φορά να παρουσιαστεί, όπως πρέπει και να πάρει μία νίκη, που θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας χωρίς να μειωθεί η διαφορά από τις ομάδες, που ακολουθούν.

Αλλος ένας τελικός είναι αυτός με τον ΟΦΗ και χρειάζεται η ομάδα να μπει με δίψα και να δείξει στον ΟΦΗ από την πρώτη μονομαχία, ότι δεν έχει τύχη. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός στις φάσεις, που θα κάνει και να προσέξει πάρα πολύ όταν βγαίνει στον χώρο η ομάδα της Κρήτης που είναι από τις καλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα σε αυτό το στοιχείο.

Ο κόσμος θα είναι εκεί να στηρίξει, για άλλη μία φορά, η ομάδα καλείται να πάρει έναν ακόμα τελικό και να πάει με καλή ψυχολογία στην Δανία την Τετάρτη.

*Ο καιρός είναι καλός, η θερμοκρασία υψηλή, εγώ θα ήθελα να δω σε αυτό το ματς με τον ΟΦΗ 35-40.000 κόσμο. Η ομάδα χρειάζεται τον κόσμο της στην μάχη, που κάνει, για να πάρει το πρωτάθλημα.

*Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα της χώρας την θύρα 13 και μακάρι τα 60 χρόνια να συνδυαστούν με κούπες παντού!