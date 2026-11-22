Τώρα που ασχολείται η Ελλάδα με το μπάσκετ του Βορρά, βλέποντας κάτι ομάδες με προοπτική, έχει ενδιαφέρον να φρεσκάρουμε τη μνήμη της. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Μου έκανε εντύπωση το πως εμφανίστηκε ο Άρης σαν φαβορί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ακόμα και οι στοιχηματικές τον έδιναν ελαφρύ φαβορί, κάτι που με έφερε σε μία αμήχανη κατάσταση. Το ότι έβγαινε γλώσσα μετά τις νίκες με ΠΑΟ και Ολυμπιακό, ήταν κάπως αναμενόμενο γιατί η κάθε φάρα έχει τη λειτουργία της, το μεντάλιτι που λένε στο χωριό μου.

Βέβαια, έχοντας τόσες δεκαετίες πρωταγωνιστικό ρόλο είτε συλλογικά, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων, περίμενα να γίνει αντιληπτό το ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στέλνουν την ενέργειά τους στην Ευρωλίγκα και δεν σκίζουν κανά καλσόν μέχρι τα πλέι οφς. Περίμενα να υπολογιστεί το φαινόμενο αυτό στην ανάλυση την γενική. Αυτό που ουσιαστικά είπε σήμερα ο Τρινκιέρι δηλαδή. Το αυτονόητο.

Επειδή λοιπόν η χώρα δεν παρακολουθούσε ιδιαίτερα τα ΠΑΟΚ – Άρης των τελευταίων ετών, να ενημερώσω σαν καλός δημοσιογράφος λοιπόν, πως ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει στο Παλατάκι από το 2017 από την Άρη. Και πως εντός εκτός, έχει δέκα νίκες στα δεκατέσσερα τελευταία παιχνίδια εντός – εκτός. Είναι λίγο κυρίαρχος στα παιχνίδια αυτά και σήμερα, κατέβαινε με 7-0 στο πρωτάθλημα πριν την έναρξη.

Ο ΠΑΟΚ αν εξαιρέσουμε τον αγώνα στη Λιθουανία που το έψαχνε, έχασε από τον Ολυμπιακό με ένα σφύριγμα σκάνδαλο στο τέλος της αναμέτρησης, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, έχασε από την Μπασάκσεχίρ αγγίζοντας μεγάλη ανατροπή και όλα τα άλλα τα κέρδισε. Μάλιστα στη Μανρέσα την Τετάρτη, γύρισε από το μείον 15 στο 35΄και κέρδισε 8.

Προφανώς θα πρέπει να κατανοήσει ο μπασκετικός περίγυρος, πως άλλος ο ενθουσιασμός και άλλη η πραγματικότητα. Ο Άρης δεν μπορεί να είναι φαβορί στο Παλατάκι, είτε προπονητής είναι ο Τρινκιέρι, ο Κονσιελιέρι, ο συγχωρεμένος ο Σούλης Μαρκόπουλος, είτε ακόμη και ο Μάριο Μπερέτα τώρα που πιάσαμε τους Ιταλούς. Λάθος ανάγνωση, πάμε παρακάτω.

Σήμερα, η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Η πολυδιαφημισμένη άμυνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, δέχτηκε 99 πόντους. Μάλιστα στην ιδέα πως θα φάει 100, ο Λίντελ έκανε φάουλ που έστειλε στον Μπαζίνα στις βολές. Ποια διαφορά, ποια ισοβαθμία, τριψήφιο να μη γράψει.

Σήμερα ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με αυτά και με αυτά, την 5η μεγαλύτερη σε διαφορά νίκη του απέναντι στον Άρη, χωρίς να έχει τον Τσέντι Όσμαν διαθέσιμο και τον Φόστερ χωρίς προπόνηση όλη την εβδομάδα και με διαχείριση την ώρα του αγώνα. Οι δύο από τους τρεις κορυφαίους του σκόρερ δηλαδή ή ήταν εκτός ή δεν ήταν στο 100%.

Και ποια ήταν η απάντηση; Έξι διψήφιοι και δύο στους 7 πόντους. Πλουραλισμός, όχι μλκίες…

Και κλείνουμε με τον Καλάθη. Ο 37χρονός λέει ο ένας, ο 38χρονός λέει ο άλλος, όμως στο τέλος της ημέρας όταν αυτός ο τύπος είναι καλά, η ομάδα δεν έχει να φοβάται και πολλά. Και δεν είναι μόνο τα σουτ που μπήκαν. Είναι κυρίως οι ασίστ, τα ριμπάουντ αλλά βασικά, ο τρόπος που μετέδιδε την ηρεμία του στους υπόλοιπους.

Το 18 στα 36 τρίποντα, δική του δουλειά είναι κυρίως.

Θα κερδίσουμε κάποιες εβδομάδες ηρεμίας με δαύτους είναι η αλήθεια, δεν θέλω να σκέφτομαι το ενδεχόμενο ήττας και τι θα ακούγαμε μετά για την ευρωλίγκα, το φραντζάιζ και το κακό συναπάντημα και ταπεινά πάμε παρακάτω.

Προφανώς και δεν είμαστε ακόμη σε επίπεδο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Έχουμε δρόμο ακόμα να διαβούμε. Όμως όχι και να μας θεωρούν αουτσάιντερ παίζοντας με τον Άρη. Προσγειωθείτε…

ΥΓ Η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη με τον Λέο Μάτος στο Παλατάκι, περνάει το σωστό μήνυμα. Ξέχωρα τι έχει να χωρίσει ο καθένας, ποια είναι τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, ποιες είναι οι στρατηγικές του, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, σε όποιο άθλημα, η νίκη είναι το ζητούμενο. Ας ελπίσουμε πως αυτό ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.