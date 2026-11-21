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Οι Τάιλερ Χίρο έκανε εκπληκτική εμφάνιση, είχε 50 πόντους με 7/12 τρίποντα, αλλά δεν κατάφερε… μόνος του να κερδίσει τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και την Big-3 τους.

Οι Φιλαδέφλεια Σίξερς υποδέχθηκαν τους Μιλγουόκι Μπακς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 132-129. Έτσι, βελτίωσαν το ρεκόρ ους σε 13-3, ενώ τα «Ελάφια» έπεσαν στο 1-15.

Για τους νικητές ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ο Τζοέλ Εμπίντ 26 πόντους, 17 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 μπλοκ και ο Ταϊρίς Μάξεϊ μέτρησε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ.

Από την άλλη, ο Τάιλερ Χίρο έπαιζε… μόνος του και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 50 πόντιους (15/23 σουτ, 7/12 τρίποντα, 13/13 βολές), 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-30, 60-59, 98-92, 132-129

Τα στατιστικά του αγώνα.