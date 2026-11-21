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Ο Σάσα Ζβέρεφ λύγισε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ σε straight sets και πέρασε για τρίτη φορά στον τελικό του ATP Finals.

Eξαιρετικός ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, επικράτησε του 30χρονου Ρώσου (Νο.5) με 7-6(0), 6-4 και συνεχίζει την πορεία του στο Τορίνο χωρίς να έχει χάσει ακόμα σετ.

Στο πρώτο σετ δεν μπόρεσε να απειλήσει το σερβίς του αντιπάλου του και καθάρισε με μεγάλη εμφάνιση στο τάι μπρέικ, ενώ ένα μπρέικ στο δεύτερο ήταν αρκετό για να του δώσει την πρόκριση μετά από συνολική προσπάθεια διάρκειας 86 λεπτών.

Αύριο Κυριακή (22/11, 19.00), λοιπόν, έχει ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ, φιλοδοξώντας να κατακτήσει το τρόπαιο για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ελαφρύ προβάδισμα στο head to head έχει με 7-6 ο 23χρονος Ισπανός, που έχει κερδίσει και τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζβέρεφ έχει φτάσει στους τέσσερις από τους πέντε μεγάλους τελικούς της σεζόν (Roland Garros, Wimbledon, US Open, ΑΤP Finals).

Zverev sets up a blockbuster final in Turin 🍿 The World No.1 defeats Medvedev 7-6 6-4 & will play Alcaraz for the title tomorrow! #NittoATPFinals https://t.co/VkXt0Pdlmz — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2026