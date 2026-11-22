Η Ρεάλ Μαδρίτης αν και δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Θέλτα κατάφερε να πάρει τους υπερπολυτίμους τρεις βαθμούς επικρατώντας με 2-1 της ομάδας από την Γαλικία.

Αν και ίδρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την δουλειά απέναντι στην Θέλτα επικρατώντας με 2-1, με ανατροπή. Ο Ντουράν σόκαρε την «Βασίλισσα» στο 6ο μόλις λεπτό αλλά οι Μπέλιγχαμ και Εσπί γλίτωσαν τους «μερένγκες» από μια γκέλα ολκής. Με αυτή τη νίκη η Ρεάλ έπιασε την Μπαρτσελόνα στην πρώτη θέση με 33 βαθμούς έχοντας ματς περισσότερο, ενώ η Θέλτα έμεινε στους 13.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Θέλτα να παγώνει το “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” μόλις στο 6ο λεπτό όταν μετά από αντεπίθεση ο Σβέντεμπεργκ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Ντουράν με πλασέ από κοντινή απόσταση άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Η Ρεάλ πίεσε και άγγιξε την ισοφάριση στο 38΄ αλλά ο Εμπαπέ στο πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος έστειλε την μπάλα αρκετά πάνω από τα δοκάρια του Ράντου. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση πριν από την λήξη του πρώτου μέρους χωρίς όμως αποτέλεσμα με την ομάδα από την Γαλικία να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας ως προίκα το 1-0 από το έκτο λεπτό.

Στο δεύτερο μέρος όμως η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε την ουσία και κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή. Στο 66′ ο Εμπαπέ μετά από ωραία ανάπτυξη από τα αριστερά έστρωσε στον Μπέλιγχαμ και ο Άγγλος μέσος με δυνατό συρτό σουτ από το όριο της περιοχής έκανε το 1-1.

Την ανατροπή ολοκλήρωσε ο συνήθης ύποπτος σε τέτοιες συνθήκες Εσπί στο 85′ ο Βινίσιους έβγαλε την σέντρα από τα αριστερά, ο Ισπανός στράικερ πήρε την κεφαλιά ο Ραντού είχε απάντηση, αλλά στην επαναφορά ο Έσπι βρήκε δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 για την Βασίλισσα.