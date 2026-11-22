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Ο Θωμάς Στρακόσα μίλησε για την επιστροφή του στη δράση, τη νίκη επί της Καλαμάτας, τις φωνές που του έβαλε ο Νίκολιτς και το επερχόμενο ματς στο Κόμο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θωμάς Στρακόσα στη μεικτή ζώνη του γηπέδου της Νεάπολης. :

«Θα μπορούσε το σκορ να ήταν μεγαλύτερο. Ήμασταν εμείς οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Χαρούμενος που γύρισα με νίκη. Την αξίζαμε και με το κάτι παραπάνω, θα έλεγα, σίγουρα. Απλά τώρα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Τρίτη. Πάμε χαρούμενοι σε αυτό».

Αν του έχει λείψει η… μυρωδιά από το γρασίδι;

«Πάρα πολύ. Και με το ζόρι άντεξα».

Τι έγινε στο τέλος με τον Νίκολιτς κι αν φώναζε σε αυτόν να βγάλει τη μπάλα έξω;

«Ήταν ένας καυγάς που δεν ξέρω κι εγώ πώς έγινε. Γιατί μας είχαν πει, στην ουσία αν περάσει το ένα λεπτό θα μπορεί να μπει ο παίκτης. Αλλά τώρα λέμε στον κανονισμό ότι πρέπει να βγει η μπάλα έξω, οπότε δεν το ξέραμε. Άκουσα κάποια… ωραία λόγια από τον κόουτς. Εντάξει συμβαίνει, δεν πειράζει. Πήρε την κόκκινη κάρτα όμως, δυστυχώς. Αλλά θα μου τα πει αύριο».

Και τώρα Κόμο:

«Πιστεύω μακράν το πιο δύσκολο παιχνίδι ως τώρα. Κι ας παίξαμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι στην καλύτερη κατάσταση και φόρμα. Παίζουμε δυστυχώς εκτός. Όμως πιστεύω πολύ στην ομάδα μου και θα πάμε συγκεντρωμένοι».

Για τον Τάσο Δουβίκα που θα βρει απέναντί του;

«Σίγουρα έχω μεγάλο κι εγώ κίνητρο εναντίον τους. Όπως και πολλοί συμπαίκτες μου. Χαίρομαι που παίζουμε στο καλύτερο επίπεδο, γιατί σημαίνει ότι είμαστε κι εμείς σε αυτό το επίπεδο».

Για τον τραυματισμό του Αριάγκα

«Ελπίζω να είναι περαστικό και γρήγορο. Είναι πολύ καλό παιδί και σημαντικός για εμάς. Μόλις είχε βρει ρυθμό το παιδί. Πολύ στενάχωρο».

